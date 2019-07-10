В середине июля в Москве начнутся лекции о раздельном сборе мусора

С 13 июля в столице стартуют лекции по раздельному сбору мусора. Проводить их будут как представители регионального оператора, так и преподаватели Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП), экологи Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МГУПП.

Как рассказали "РГ" в МГУПП, с середины июля будет запущена серия образовательных мероприятий по раздельному сбору мусора. Основная цель мероприятия - показать, что подобная "работа" дома не так сложна, зато польза от переработки вторсырья огромна. Более того, жители узнают, как сокращать собственные отходы, сохраняя при этом комфорт. Кроме того, с нового учебного года будут проводиться на базе лектория МГУПП на эту же тематику лекции для студентов. Как отмечает ректор МГУПП Михаил Балыхин, пионерами в продвижении новой экологической программы должны стать школы и вузы, внедрившие у себя раздельный сбор отходов. Более того, в сентябре студенты вуза смогут посетить с экскурсией сортировочную базу компании "Эколайн". Также на базе университета будет открыта новая точка сбора разделенных отходов.

Но первую лекцию о пользе раздельного сбора мусора прочтут представители регионального оператора, занимающегося вывозом мусора из Северного и Центрального округов столицы. Лекция пройдет в рамках фестиваля на Даниловском рынке. Начало лекции в 13:00. Лектором выступит представитель регионального оператора ("ЭкоЛайн") Елена Вишнякова

Отметим, что региональный оператор, вывозящий мусор из двух округов столицы - Северного и Центрального - уже не первый месяц проводит рекламную акцию по популяризации раздельного сбора мусора, в частности во все почтовые ящики жителей округов направлены рекламные брошюрки. Аналогичные брошюры, только крупного формата, вывешены в подъездах домов и на информационных стендах. Более того, по данным оператора, сейчас в двух округах города уже вовлечены в раздельный сбор мусора порядка четырех тысяч человек. Активно идет работа и с управляющими компаниями. Так, уже состоялись две лекции для представителей ГБУ "Жилищник" по теме раздельного сбора вторсырья и внедрению РСО. Участие в семинарах приняли более 100 сотрудников Северного округа. Преподавателем выступила президент АНО Центр "Устойчивое развитие" Наталья Розина.

На сегодняшний день компания в двух округах города установила более 550 контейнеров для сбора РСО вместо 118, предусмотренных контрактом.

Напомним, что с 1 января 2020 года Москва переходит на раздельный сбор мусора. Решение об этом принято президиумом правительства Москвы в середине июня.