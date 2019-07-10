Столичные следователи возбудили уголовное дело против коммерсантов, которые подвизались сделать ремонт в московском метрополитене. Надо подчеркнуть, что с заявлением о проведении проверки в СК обратился сам метрополитен.

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" сказали, что по результатам проведенной проверки по заявлению ГУП "Московский метрополитен" возбуждено уголовное дело. Пока оно расследуется по двум статьям Уголовного кодекса РФ - "мошенничество в особо крупном размере" и "халатность".

По данным следствия, в 2013-2014 годах еще не установленные следствием граждане "из числа сотрудников АО "Триада-Холдинг" похитили денежные средства, выделенные для производства работ по ликвидации течи в одном из перегонов".

В СК говорят, что ГУП "Московский метрополитен" причинен ущерб в особо крупном размере. Но цифру не называют. По информации из неофициальных источников, ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Еще следователи проверят действия сотрудников самого ГУПа, допустивших халатность. В СК подчеркнули, что противоправные действия выявлены благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного метрополитена.