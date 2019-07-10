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10.07.2019 16:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК разъяснил причину обысков в правительстве Якутии

Текст: Владимир Таюрский
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Следователи опровергли информацию о том, что поводом для обысков в здании администрации Якутии является уголовное дело 2013 года.

Напомним, сотрудники ФСБ и СК РФ в среду провели следственные действия в правительстве республики. Сами власти поводом для проведения оперативных мероприятий назвали старое уголовное дело, возбужденное по событиям 2013 года, фигурант которого давно заключен под стражу.

Однако на сайте регионального следственного управления появилось сообщение о том, что распространенные пресс-службой сведения "являются недостоверными".

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На деле обыски и выемка документов в кабинетах первого вице-премьера республики Алексея Колодезникова и регионального министерства транспорта и дорожного строительства были проведены на основании других, значительно более свежих событий. Расследуется дело в отношении должностных лиц Управления автомобильных дорог РС(Я), которые в 2018-2019 годах принимали и оплачивали невыполненные работы на одной из дорог в Усть-Майском районе.

"При этом им достоверно было известно, что часть работ не выполнялась", отмечено в сообщении СК России. Подложные акты приемки работ подписывались без выезда на место и оплачивались. Коммерческой фирме, симулирующей дорожное строительство, было незаконно выплачено более 4,3 миллиона рублей.

В кабинетах высокопоставленных чиновников, курирующих транспортный комплекс, оперативники искали документы, имеющие отношение именно к этому уголовному делу. Оно возбуждено по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за превышение полномочий.

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