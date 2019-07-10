Нетривиальный способ оценить качество российских дорог и соизмерить будущие инвестиции в их новое строительство и реконструкцию выбрал министр экономического развития Максим Орешкин.

Судьба федеральной трассы М7 "Волга" может решиться уже в этом году. Есть два проекта. Первый - реконструкция. Второй - новая платная дорога. Но может, есть и третий путь? Фото: Росавтодор

В "Инстаграме" (@oreshkin_max) он написал: "В понедельник на следующей неделе (15 июля. - Ред.) я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем, по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7".

Магистраль М7 начинается на востоке Москвы от места пересечения МКАД и шоссе Энтузиастов, далее трасса проходит по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики, Республики Татарстан и Республики Башкортостан. Протяженность магистрали 1351 километр.

Эксперты уверяют, что разумней делать прямую дорогу Москва-Казань, которая свяжет несколько крупных агломераций, чем реформировать старую трассу

Кроме того, в состав магистрали включены подъездные дороги от Владимира к Иванову, подъезды к Чебоксарам, Ижевску, к Перми от Ижевска, а также Южный обход Владимира и построенные участки обхода Нижнего Новгорода.

Это самый короткий путь в Сибирь и на Дальний Восток.

Строиться дорога начала давно, в 50-е годы прошлого века. Понятно, что за последние 70 лет она многократно модернизировалась, но сейчас все равно уже не отвечает требованиям времени.

Какие проекты существуют? Первый. Расширить существующую М7 между Москвой и Уфой.

Второй. Построить на правах концессии скоростную автомобильную дорогу Москва - Нижний Новгород - Казань, которая будет платной и пройдет от Москвы до населенного пункта Шали (Татарстан).

Максим Орешкин: Я поеду на машине, причем сам за рулем, по маршруту Москва-Тольятти. Фото: instagram.com / oreshkin_max

Как пояснили "Российской газете" в госкомпании "Автодор", которая уже подготовила все документы для реализации второго проекта, протяженность новой дороги составит около 750 километров, включая обходы подмосковных городов Балашихи и Ногинска. Для строительства этих обходов уже ведется подготовка территории. Предусмотрен и обход Тольятти с новым местом через Волгу и выходом на автомобильную дорогу М5 "Урал".

Трасса Москва - Казань - это часть федерального проекта - международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай", утвержденного в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года. Предположительная стоимость проекта - 539,6 миллиарда рублей, в которые заложены субсидии из федерального бюджета и деньги из внебюджетных источников.

Сколько будет стоить полная реконструкция М7 - еще не подсчитано. Но, как пояснил "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин, реконструкция старой дороги нецелесообразна сразу по нескольким причинам. "М7 - очень старая дорога, и она проходит через 99 населенных пунктов. Это небольшие поселки, городки. К ней 1,5 тысячи примыканий. На один километр трассы одно примыкание, то есть в трассу вливается какая-то еще дорога местного значения. А по нормам на 5 километров должно быть одно примыкание. На М7 230 автобусных остановок. То есть для населенных пунктов эта трасса представляет улицу с переходами, светофорами, остановками. Вот только недавно у нас студенты представляли проект реновации маленького городка Гороховец, там всего 12 тысяч жителей. Замечательный исторический город, там монастыри, памятники архитектуры. И там М7 идет прямо по центру города. Будем разрушать исторический центр города? Потому что нормальная скоростная магистраль - это хотя бы 4 полосы и всевозможные надземные и подземные переходы. Или нужны обходы всех городков. Это дорого, долго.

Поэтому разумней делать прямую дорогу Москва - Казань, которая свяжет несколько крупных агломераций. Я просто не вижу другой альтернативы", - говорит Блинкин.

По подсчетам экспертов, на новой трассе появятся и новые точки экономического роста, которые способны обеспечить стабильный темп прироста региональных ВВП на уровне не менее 3 процентов. Но Максим Орешкин, похоже, хочет лично убедиться, насколько правы эксперты.