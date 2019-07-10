Самого известного в Омске маршрутчика заподозрили в убийстве коллеги

СК возбудил уголовное дело по факту убийства водителя маршрутного такси в Омской области. Тело водителя "Газели" было обнаружено сегодня утром на трассе Азово - Шербакуль. По предварительным данным, причиной его смерти стало огнестрельное ранение.

- По факту убийства водителя возбуждено уголовное дело, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - Известно, что сегодня утром он не работал на маршруте, а взял "Газель" для личной поездки.

Тем временем в социальных сетях самый известный омский маршрутчик, возивший пассажиров бесплатно, сообщил о том, что его могут подозревать в преступлении. Как стало известно "РГ", в качестве одной из версий случившегося действительно рассматривалось убийство на почве ревности. Как сообщили следователям сельчане, убитый водитель мог встречаться с супругой коллеги. Однако основная версия произошедшего - самоубийство.