В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек

До 25 человек возросло число жертв паводка, охватившего несколько районов Иркутской области в последних числах июня. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на представителя экстренных служб, подчеркнув однако, что пока не располагает официальным подтверждением этой информации. Известно, что один из погибших ребенок.

Пропавшими без вести остаются восемь человек. Напомним, накануне в МЧС сообщали о девяти пропавших без вести.

Тем временем, Минсоцразвития Иркутской области заявило о том, что 17 семей, чьи близкие погибли в результате паводка, уже получили пособие - 1 миллион рублей.Родственникам еще одного погибшего средства переведут сегодня. В двух случаях, по данным ведомства, жертвы были одиноки - их похоронили за счет муниципалитетов. Еще по четырем случаям будет проводиться судебное разбирательство, так как на выплату претендуют люди, не входящие в список близких родственников.