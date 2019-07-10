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10.07.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек

Текст: Екатерина Дементьева

До 25 человек возросло число жертв паводка, охватившего несколько районов Иркутской области в последних числах июня. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на представителя экстренных служб, подчеркнув однако, что пока не располагает официальным подтверждением этой информации. Известно, что один из погибших ребенок.

Бойцы Росгвардии помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области

Пропавшими без вести остаются восемь человек. Напомним, накануне в МЧС сообщали о девяти пропавших без вести.

Тем временем, Минсоцразвития Иркутской области заявило о том, что 17 семей, чьи близкие погибли в результате паводка, уже получили пособие - 1 миллион рублей.Родственникам еще одного погибшего средства переведут сегодня. В двух случаях, по данным ведомства, жертвы были одиноки - их похоронили за счет муниципалитетов. Еще по четырем случаям будет проводиться судебное разбирательство, так как на выплату претендуют люди, не входящие в список близких родственников.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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