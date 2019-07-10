В Кемерове выбрали название сквера на месте сгоревшей "Зимней вишни"

В областном центре завершилось онлайн-голосование за название сквера, который строится на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня".

Интернет-пользователям было предложено выбрать на сайте городской администрации один из девяти вариантов названий. В их числе "Белые лебеди", "Ивушка", "Любовь" и "Парк поющей воды". Максимальное количество голосов участники опроса (а их было более 17 тысяч) отдали за "Тихий сквер" (44,51 процента) и "Сквер ангелов" (47,73 процента).

Между тем в популярной соцсети, в группе "Мэру на заметку" граждане устроили обсуждение, предлагая другие названия для будущего сквера. И в первую очередь - "Зимняя вишня". С этим не согласились те, кто считает, что недопустимо увековечивать бренд, связанный с именем Вячеслава Вишневского, бывшего владельца Кемеровского кондитерского комбината, перестроенного в ТРЦ.

Окончательное решение примет специальная комиссия. С учетом пожеланий горожан, включая близких погибших, она представит варианты названия депутатам горсовета. Сквер предполагается открыть к 20 августа.