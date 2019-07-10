Новости

Названы признаки содержания нитратов в овощах и фруктах 19:00
Hyundai подтвердила выпуск своего первого пикапа 18:49
Рябков обсудил с Хейлом отношения между РФ и США 18:45
Николай Дроздов рассказал об имени нового авианосца РФ 18:35
Названы регионы с самыми дешевыми квартирами в новостройках 18:34
В Поморье появится турмаршрут по северным мельницам 18:24
Пассажиры не долетевшего до Москвы самолета выехали в Домодедово 18:23
МЧС назвало причину пожара в музыкальном театре Ростова 18:19
В Москве девочку-подростка продали в рабство в кафе 18:06
В белгородской колонии недосчитались осужденных 18:06
Сердечный приступ у пилота севшего в Калуге самолета не подтвердился 17:44
Видео: Тысячи стодолларовых купюр парализовали движение на трассе в США 17:37
В Воронеже приставы лишили средств 95-летнего ветерана 17:32
Вышел трейлер фильма ужасов с Ольгой Куриленко "Комната желаний" 17:30
Черноморский флот опроверг заход "Сметливого" в зону учений Sea Breeze 17:27
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине 17:25
Диетолог и фитнес-тренер оценили американский способ похудеть 17:23
Редких птиц нашли в Серебряном бору 17:22
Беглов поручил модернизировать ливневую канализацию Петербурга 17:16
Две новые дизельные подводные лодки "Лада" заложат в 2021 году 17:16
В "Музеоне" после пропажи ушей закроют доступ к "Деду Мазаю и зайцам" 17:14
В Ленобласти 10 человек пострадали в ДТП на проселочной дороге 17:09
Движение поездов на Бутовской линии метро восстановлено 17:09
В Германии проводят эксперимент по бесплатному проезду на общественном транспорте 16:59
В строительном гипермаркете на Алтае произошел пожар 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 18:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Текст: Ирина Белова
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Стоимость квадратного метра в новостройках по всей стране подорожала на 11 процентов и составила почти 70 тысяч рублей. Кроме Москвы, самая дорогая недвижимость продается в Сочи и Ялте, которые обгоняют по этому показателю Санкт-Петербург.

Фото: iStock
Стало известно, в каком городе быстрее всего накопить на квартиру

Как отмечают представители сайта "Авито недвижимость", тенденция связана с переходом на проектное финансирование долевого строительства жилья.

Лидером в плане роста стоимости квадратного метра в российских новостройках стала Амурская область, где за год цена взлетела на 31,7 процента и составила 65 тысяч рублей. В Кемеровская области и Камчатском крае "квадрат" подорожал на 22,9 и 18,6 процента - почти до 40 и 86 тысяч рублей соответственно.

Справедливости ради отметим, что в четырех регионах ценник все-таки снизился: в Ярославской области (на 0,16 процента - до 44,5 тысячи рублей), Ингушетии (на 4 процента - до 30 тысяч), Коми (на 6,6 процента до 52,5 тысячи), а также в Новгородской области (на 8,9 процента до без малого 44 тысяч).

Самые дорогие новостройки продаются в Крыму (88 тысяч, плюс 7,6 процента), Камчатском крае и Московской области (81,5 тысячи, рост на 6,7 процента).

Неизменными лидерами по уровню цен остаются Москва (рост на 5,8 процента - до 231,5 тысячи рублей), Ялта (на 15,8 процента - до 127,8 тысячи) и Сочи (на 18 процентов - до 120,5 тысячи).

Самый дешевый квадратный метр на первичном рынке зафиксирован в Ингушетии, Кабардино-Балкарии (около 30 тысяч рублей) и Челябинской области (почти 32 тысячи). В пятерке самых дешевых регионов также Дагестан (32,2 тысячи рублей) и Брянская область (33,7 тысячи).

"Стоимость квадратного метра в новостройках росла на протяжении последних двух лет на ожиданиях вступления в силу новых правил работы рынка. Теперь, когда изменения произошли, рост на какое-то время может замедлиться: покупатели станут более осторожными, им потребуется время, чтобы удостовериться в стабильности застройщиков. Летом также можно ожидать сезонного снижения активности клиентов и цен, но к началу осени происходит традиционный рост", - отметил руководитель направления новостроек в "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СКФО Ингушетия СКФО Кабардино-Балкария УрФО Челябинская область ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал ускорить темпы экономического роста
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек