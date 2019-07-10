Названы регионы с самыми дешевыми квартирами в новостройках

Стоимость квадратного метра в новостройках по всей стране подорожала на 11 процентов и составила почти 70 тысяч рублей. Кроме Москвы, самая дорогая недвижимость продается в Сочи и Ялте, которые обгоняют по этому показателю Санкт-Петербург.

Как отмечают представители сайта "Авито недвижимость", тенденция связана с переходом на проектное финансирование долевого строительства жилья.

Лидером в плане роста стоимости квадратного метра в российских новостройках стала Амурская область, где за год цена взлетела на 31,7 процента и составила 65 тысяч рублей. В Кемеровская области и Камчатском крае "квадрат" подорожал на 22,9 и 18,6 процента - почти до 40 и 86 тысяч рублей соответственно.

Справедливости ради отметим, что в четырех регионах ценник все-таки снизился: в Ярославской области (на 0,16 процента - до 44,5 тысячи рублей), Ингушетии (на 4 процента - до 30 тысяч), Коми (на 6,6 процента до 52,5 тысячи), а также в Новгородской области (на 8,9 процента до без малого 44 тысяч).

Самые дорогие новостройки продаются в Крыму (88 тысяч, плюс 7,6 процента), Камчатском крае и Московской области (81,5 тысячи, рост на 6,7 процента).

Неизменными лидерами по уровню цен остаются Москва (рост на 5,8 процента - до 231,5 тысячи рублей), Ялта (на 15,8 процента - до 127,8 тысячи) и Сочи (на 18 процентов - до 120,5 тысячи).

Самый дешевый квадратный метр на первичном рынке зафиксирован в Ингушетии, Кабардино-Балкарии (около 30 тысяч рублей) и Челябинской области (почти 32 тысячи). В пятерке самых дешевых регионов также Дагестан (32,2 тысячи рублей) и Брянская область (33,7 тысячи).

"Стоимость квадратного метра в новостройках росла на протяжении последних двух лет на ожиданиях вступления в силу новых правил работы рынка. Теперь, когда изменения произошли, рост на какое-то время может замедлиться: покупатели станут более осторожными, им потребуется время, чтобы удостовериться в стабильности застройщиков. Летом также можно ожидать сезонного снижения активности клиентов и цен, но к началу осени происходит традиционный рост", - отметил руководитель направления новостроек в "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.