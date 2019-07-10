Беглов поручил модернизировать ливневую канализацию Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил профильным структурам подготовить программу модернизацию ливневой канализации Северной столицы, сообщает пресс-служба Смольного.

В среду утром Александр Беглов побывал в Приморском районе, где накануне из-за проливных дождей возникли локальные подтопления. Последствия стихии были оперативно устранены.

Причины подтоплений уже установлены. Так на улице Парашютной ливневая канализация рассчитана на прием порядка 7-8 миллиметров осадков. В пиковый момент здесь выпало 16 миллиметров за 20 минут.

По данным администрации Петербурга, сточная труба, идущая с улицы Репищевой, имеет очень низкие перепады, кроме того, она образует три поворота. Все это снижает пропускную способность ливневки на данном участке. Стоит отметить, что ливневая канализация здесь была построена в 1986-м году. Несмотря на то, что система в целом исправна, Александр Беглов поручил разработать проект "распрямления" труб ливневой канализации на Парашютной.

Также, по оценкам Смольного, в Петербурге есть еще порядка десяти участков, где ливневая канализация нуждается в модернизации. Все они расположены в Выборгском и Приморском районах города.