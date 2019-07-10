Белорусский студенческий стройотряд приступил к работе в Петербурге

Белорусский студенческий стройотряд приступил к работе в Санкт-Петербурге. Он будет помогать российским специалистам в реконструкции дворцово-паркового ансамбля "Гатчина".

Питерский десант уже четвертый. В нынешнем году в его составе 20 бойцов. А студенческий отряд из Санкт-Петербурга начнет трудовой семестр 2 августа на строительстве третьей линии Минского метрополитена.

В прошлом году питерские студенты участвовали в реконструкции минского стадиона "Динамо", где только что завершились II Европейские игры.