В мире
10.07.2019 11:00

Белорусский студенческий стройотряд приступил к работе в Петербурге

Белорусский студенческий стройотряд приступил к работе в Санкт-Петербурге. Он будет помогать российским специалистам в реконструкции дворцово-паркового ансамбля "Гатчина".

Фото: А. Свердлов/ РИА Новости Фото: А. Свердлов/ РИА Новости
Фото: А. Свердлов/ РИА Новости

Питерский десант уже четвертый. В нынешнем году в его составе 20 бойцов. А студенческий отряд из Санкт-Петербурга начнет трудовой семестр 2 августа на строительстве третьей линии Минского метрополитена.

В прошлом году питерские студенты участвовали в реконструкции минского стадиона "Динамо", где только что завершились II Европейские игры.

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