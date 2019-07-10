Стало известно, в каком городе быстрее всего накопить на квартиру

Чтобы купить квартиру в Петербурге, среднестатистическому водителю потребуется десять лет откладывать всю свою зарплату. Педагогу придется копить 13 лет, а продавцу - 23 года, сообщает сервис "Мир квартир".

Аналитики сервиса сравнили средние зарплаты в самых массовых профессиях и цены на недвижимость в 16 городах-миллионниках.

В расчетах были использованы данные средних зарплат инженеров, медиков, учителей, водителей, продавцов. Аналитики предположили, что на покупку квартиры семья ежемесячно будет откладывать одну полную зарплату, а расходы на жизнь возьмут на себя другие члены семьи.

Выяснилось, что быстрее всего накопить на квартиру смогут водители: в городах со средней ценой на жилье ниже 3 миллионов рублей (Волгоград, Омск, Челябинск) им потребуется на это порядка четырех лет. В остальных миллионниках - до девяти лет. Исключение составляют жители столиц. В Москве семье водителя придется копить на свою квартиру 15 лет.

На втором месте в рейтинге стоят учителя и врачи. У них в большинстве городов времени на сбор средств для покупки своего жилья уйдет больше - порядка 6-10 лет. Дольше десяти лет мечтать о собственной квартире придется инженерам Уфы (11 лет), врачам Казани (10,5 лет) и квалифицированным специалистам, проживающим в Москве (15 лет).

Согласно данным исследования, труднее всего накопить деньги на квартиру приходится продавцам: в пятерку городов с самым недоступным для них жильем вошли Москва (около 23 лет), Уфа (19,2 года), Казань (18,3 года) и Нижний Новгород (17,5 года).

Если бы столичные оклады соединить с провинциальными расценками на жилье, картина получилась бы более радужной, считают аналитики. Так же рассуждают и многие жители провинции, которые отправляются в Москву и Петербург на заработки, чтобы обеспечить семье покупку квартиры в своем регионе. Подсчитано, что учитель Ростова-на Дону, устроившись по специальности в Москве, сможет заработать на покупку квартиры в родном городе за четыре года против 17, останься он работать дома.

Впрочем, эти расчеты весьма условны, так как не берут во внимание аренду жилья в столице, а также оперируют усредненными показателями по регионам. В Петербурге, например, в исследовании указана усредненная стоимость квартиры 8 миллионов рублей, но стоит отметить, что в Городе на Неве вполне можно купить приличную двушку за 5-6 миллионов рублей.