Станции Фрунзенского радиуса петербургской подземки готовы на 84%

В августе на строящихся станциях петербургского метрополитена "Проспекте Славы", "Дунайской" и "Шушары" будут установлены траволаторы. Полностью объекты будут готовы к приему пассажиров 31 августа, сообщает пресс-служба Смольного.

Общая готовность всех трех станций сейчас составляет 84 процента. Чтобы успеть сдать Фрунзенский радиус в срок, "Метрострой" перешел в круглосуточный режим работы.

Сейчас станции подключены к электричеству, внутри ведется монтаж кабелей, а прилегающая территория благоустраивается. Завершить приведение в порядок территорий планируется к 15 июля. 19 июля по тоннелю "фиолетовой" ветки пройдет первый поезд.

В администрации Петербурга отмечают, что ход работ контролирует метрополитен Северной столицы. Темпы достройки станции перевозчик признал удовлетворительными.