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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Замена у бортика

Вместо Ильи Воробьева сборную и СКА возглавил Алексей Кудашов
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 150(7908)
У сборной России по хоккею новый главный тренер. На эту должность утвержден Алексей Кудашов. Он также возглавил клуб СКА из Санкт-Петербурга. Предыдущий наставник армейцев и национальной команды Илья Воробьев перешел на другую должность.
Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов и Илья Воробьев (слева направо) вместе руководили сборной на ЧМ. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов и Илья Воробьев (слева направо) вместе руководили сборной на ЧМ. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов и Илья Воробьев (слева направо) вместе руководили сборной на ЧМ. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Эта рокировка удивительна только стороннему наблюдателю. Фактически же было подтверждено то, что происходило на тренерской скамейке в последние месяцы. Все наши источники, близкие к сборной и знакомые с организацией тренировочного процесса, единодушны в показаниях: на чемпионате мира в Братиславе Илья Воробьев был не то чтобы номинальной фигурой. Но, скажем так, всей полнотой власти точно не обладал. И именно Алексей Кудашов, формально являвшийся ассистентом Ильи Петровича что в национальной команде, что в СКА, определял очень многое при выборе состава на игру, тактики и так далее.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Формально повод указать Воробьеву на дверь был еще в мае. Сначала он не выполнил задачу на клубном уровне, проиграв в финале Западной конференции московскому ЦСКА и оставшись без Кубка Гагарина. Затем повез на чемпионат мира одну из сильнейших по составу сборных, с которой не стыдно было и на Олимпиаде появиться. Выступление россиян в Братиславе многие назвали провалом. С такой жесткой оценкой трудно согласиться, но и от фактов не уйти - полуфинальный матч с финнами был проигран и по счету (0:1), и тактически. Показав в целом на турнире очень качественный и яркий хоккей, сборная ограничилась бронзовыми медалями, хотя от нее ждали золота.

Почему Воробьева не уволили тогда, а сделали это через полтора месяца, - загадка. Возможно, был выбран момент, когда это решение уже выглядит более взвешенным и продуманным, чем отставка на эмоциях и по горячим следам. Еще один, даже более важный вопрос: почему сменщиком стал именно Кудашов. Если отталкиваться от того, что тренера меняют из-за неудовлетворительных результатов, то и его ассистенты, по идее, тоже должны нести ответственность. Хотя бы по причине, озвученной пару абзацев выше. Если исходить из того, что Кудашов во многом определял игру как сборной, так и СКА, то почему он идет сейчас на повышение, а Воробьев, по сути, в изгнание.

Повод указать Воробьеву на дверь был еще в мае. Он не выполнил задачу на клубном уровне, а затем и в сборной, которая на ЧМ-2019 стала третьей

Опять-таки по неофициальной информации, полученной нами из надежных источников, даже в руководстве Федерации хоккея не было единого мнения по поводу Алексея Кудашова в роли главного тренера. Но голоса тех, кто поддерживает эту кандидатуру, оказались все-таки громче, сильнее. Что не отменяет сомнений у тех, кто наблюдает за процессом со стороны, то есть нас, журналистов и болельщиков.

Алексей Николаевич Кудашов - фигура в хоккейном мире известная и заметная. В отличие от Ильи Воробьева, чьи успехи как игрока были весьма скромными, он был сильным нападающим, и даже брал Кубок Гагарина в составе московского "Динамо". Закончив карьеру хоккеиста, он довольно быстро освоил тренерскую профессию. Сначала достойно показал себя в подмосковном "Атланте", а затем проделал очень качественную работу в ярославском "Локомотиве", с которым добрался до финала Западной конференции. Откровенно говоря, до сих пор загадка, зачем руководство "железнодорожников" решило с ним попрощаться.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Тренерский стиль Кудашова можно назвать практичным и рациональным. Его команды всегда отталкивались от результата. Что, возможно, и неплохо: как раз результата и сборной, и СКА не хватает в первую очередь. Да, болельщик ждет яркого атакующего хоккея, но если феерия в атаке не приносит золотых медалей, и "Красную машину" раз за разом останавливают играющие в откровенный откат финны, возможно, стоит хотя бы иногда перестраиваться для достижения цели. Илья Воробьев в Братиславе сказал, что отходить от своей игры сборная при нем не будет даже ради результата. У Кудашова на этот счет, не исключено, есть иное мнение.

Скептически настроенные к назначению Кудашова указывают в первую очередь на то, что в его тренерской карьере пока нет титулов. Хотя на самом деле смущать должно не это. В конце концов его предшественник брал Кубок Гагарина с "Магниткой", что ему потом не очень помогло. А вот то, что в хоккее прочно вернулись к практике совмещения должностей, настораживает куда сильнее. Когда на двух стульях сидел Олег Знарок, это объяснялось необходимостью подготовки к Олимпиаде. Пхенчхан давно прошел, и почему именно сейчас главный тренер сборной обязательно должен параллельно возглавлять еще и питерский СКА, понятно не вполне.

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