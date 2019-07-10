Запущенная с Плесецка ракета успешно доставила спутники в космос

Ракета-носитель "Союз-2.1В", которая была запущена с космодрома Плесецк, успешно доставила в космос четыре военных спутника.

Космические аппараты находятся в блоке выведения "Волга", который благополучно отделился от ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отделение блока "Волга" от второй ступени ракеты произошло штатно в расчетное время - в 20:22 по московскому времени.

- Выведение спутников на расчетные орбиты блоком выведения "Волга" займет несколько часов, - отметили в военном ведомстве.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1В" с космодрома Плесецк боевые расчеты ВКС в 2019 году провели уже второй раз.