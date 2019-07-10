МЧС назвало причину пожара в музыкальном театре Ростова

Причиной возгорания Ростовского государственного музыкального театра стало не соблюдение правил безопасности при проведении сварочных работ. В результате пожара огнем оказалось повреждено 350 квадратных метров кровли.

"Предварительно причина пожара - нарушение правил безопасности при проведении огневых работ", - сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Напомним, что пожар произошел 9 июля примерно в 17:00. На тушение пламени было направлено 120 пожарных и сотрудников служб экстренного реагирования.

В этом году Ростовскому музыкальному театру исполняется сто лет. Однако нынешнее здание учреждение культуры заняло в сентябре 1999 года. Его общая площадь составляет 37 тысяч квадратных метров. По замыслу архитекторов здание должно напоминать белый рояль с открытой крышкой.