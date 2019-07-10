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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Если останусь жив, обязательно вернусь"

"РГ" нашла автора письма 35-летней давности, обнаруженного в тайнике в Крыму
Текст: Наталья Граф (Омск-Судак)
Российская газета - Неделя № 149(7907)
- Еще вчера вечером мы с супругой смотрели фильм "Взрыв из прошлого", - растерянно улыбается Сергей Владимирович Демин. - А сегодня я совершенно неожиданно получил весточку из своей далекой молодости.
Сергей и Лариса Демины знают: от судьбы не уйдешь. Фото: Наталья Граф Сергей и Лариса Демины знают: от судьбы не уйдешь. Фото: Наталья Граф
Сергей и Лариса Демины знают: от судьбы не уйдешь. Фото: Наталья Граф

...Этой весной художник из Крыма Александр Руденко бродил по горам вместе с другом. Крымчанин занимается художественной ковкой и искал необычные природные материалы для своих композиций.

Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
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- Мы полезли через хребет, соединяющий Судакскую и Коктебельскую долины, и вышли на заброшенную туристическую тропу, - рассказал "РГ" Александр. - Я увидел старое дерево, дупло в нем было завалено валуном, и сразу догадался, что там что-то спрятано. Отодвинул камень, пошурудил палкой, чтобы никто из гадов не укусил, и обнаружил капсулу с письмом.

Письмо, датированное 12 июля 1984 года, прекрасно сохранилось. На пожелтевшем тетрадном листке 23-летний омич Сережа Демин пишет о том, что он с отличием окончил физический факультет Омского государственного университета и приехал в Крым первый раз. "Возможно, это моя первая и последняя поездка в Крым. Этой зимой мне предстоит сложная операция на сердце, - написал омич. - Если останусь жив, обязательно вернусь сюда и сделаю соответствующую запись".

В коробочку от фотопленки парень также вложил фотографию симпатичной молоденькой девушки Наташи. "Студентка омского педагогического института, которую я очень люблю (и которая, увы, еще не знает об этом)", - поделился своими чувствами Сергей.

- Меня очень тронуло это романтичное послание из прошлого, - признался Руденко. - Дома мы с супругой перечитали его еще раз и решили попробовать найти этого человека. Он не вернулся за ним, как обещал, но мне хотелось верить в то, что он живой. Обратились даже в передачу "Жди меня".

Письмо из дупла с фотографией девушки. Фото: Наталья Граф

На днях о необычной находке художника рассказала в социальной сети знакомая Руденко. Тоже художница Александра Чебышева. Саша опубликовала на своей странице фотографию письма из прошлого и написала, что надеется, что у его автора все хорошо. Трогательная история буквально взорвала интернет. Однако пользователи так и не смогли найти Демина в социальных сетях.

Корреспондент "РГ" наудачу поехала по адресу, указанному в послании 35 лет назад. И встретила его автора во дворе дома. Как оказалось, в Крыму Сергей Демин больше ни разу не был. От операции отказался. А студентка Наташа так и не узнала о мечтах юного романтика-физика.

- Я поехал в Крым сразу после окончания университета, - рассказывает Сергей Владимирович. - Отдохнуть и набраться сил. Однажды забрался на одну из вершин и увидел диковинное дерево с дуплом. Вот и решил написать письмо самому себе. Чтобы вернуться.

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Но жизнь как-то закрутилась. Устроился на работу. А спустя некоторое время молодого сотрудника отправили в командировку в Томск - в институт ядерной физики.

Возвращался на поезде домой и познакомился в купе с Ларисой - медсестрой из Тюмени.

- Даже телефон у нее не догадался попросить, - вспоминает Сергей Владимирович. - А дома понял, что не могу без нее жить. В выходные купил билет до Тюмени и поехал ее разыскивать. Знал только, что девушку зовут Лариса и что работает она в детской травматологии. И все. Нашел ее в первой же больнице, встретившейся мне на пути. Судьба.

- Сергей - настоящий романтик, - рассказывает Лариса. - Он до сих пор не перестает меня удивлять. А письмо из Крыма - не единственное. Как-то супруг рассказал, что спрятал свои дневники в заброшенном здании на Пушкинском тракте. И спустя 30 лет мы поехали туда с двумя взрослыми сыновьями и в руинах нашли этот тайник.

- Надеюсь, что когда-нибудь я обязательно приеду в Крым, чтобы показать Ларисе и нашим детям это замечательное место, где я когда-то обрел себя, - говорит Сергей Владимирович. - Но пока мы не можем себе позволить такую поездку. Подождем, пока по новому мосту не запустят поезда. Это будет символично. Ведь именно в поезде и началась история нашей семьи.

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