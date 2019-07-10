В Волгограде бизнесмена осудили за заказное убийство конкурента

Волгоградский областной суд признал 38-летнего коммерсанта виновным в подстрекательстве и пособничестве в убийстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2013 года в подсудимый уговорил своего знакомого организовать заказное убийство конкурента по бизнесу. В мае исполнитель застрелил предпринимателя в самом центре Волгограда. Убийца подъехал на автомобиле к кафе, где отдыхала его жертва и произвел прицельные выстрелы в коммерсанта и его приятеля.

По данным пресс-службы областного управления СК РФ, за "работу" наемнику выплатили награду в миллион рублей.

Заказчик скрылся от уголовного преследования и покинул территорию страны. Его объявили в розыск. В марте 2017 года выяснилось, что он находится в Венгрии. Генпрокуратура направила запрос о его выдаче. В феврале 2018 года беглеца экстрадировали в Россию.

Вину задержанный не признал. Прокуратура настаивала на назначении наказания в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд был чуть мягче, приговорив преступника к 17 годам и трем месяцам тюрьмы с последующим ограничением свободы на полтора года. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

Четверо сообщников были ранее осуждены к разным срокам - от 12 до 17 лет в колонии строгого режима.