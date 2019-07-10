Новости

В номере отеля в ТиНАО обнаружено тело молодой девушки 14:38
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала 14:35
В Калининграде эвакуировали жильцов шести домов из-за авиабомбы 14:35
На Международный Вооенно-Морской салон прибыли делегаты из 35 стран 14:32
Тропический ливень затопил улицы Анапы 14:06
Астраханским школьникам выдали аттестаты с ошибками 14:04
Совфед одобрил закон о получении инвалидами госуслуг в электронном виде 14:02
В Волгограде бизнесмена осудили за заказное убийство конкурента 14:00
В Нижнем Новгороде членов ОПГ осудили за убийства и похищения людей 13:59
В Россию со спектаклем "Любовник" приедет Изабель Юппер 13:56
В детских санаториях Воронежа нашли червивые сухофрукты и гнилые овощи 13:55
Детский лагерь под Саратовом закрыли из-за кишечной инфекции 13:54
Состояние избитой ингушской девочки стабилизировалось 13:52
Дождь и усиление ветра ожидаются в столичном регионе 13:46
На "Иннопроме" показали умный трактор-беспилотник 13:46
Фото: Бузова прилетела к Шнурову на "Форт Боярд" 13:39
Звезды "Во все тяжкие" анонсировали новый проект и расстроили фанатов 13:30
Стало известно, в каком городе быстрее всего накопить на квартиру 13:27
Новый авианосец проекта "Ламантин" представили в Петербурге 13:25
Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве 13:22
Три самых летних проекта на фестивале "Moscow Flower Show 2019" 13:18
Лукашенко подчеркнул важность сохранения мира и спокойствия 13:17
Стинг отменил еще три концерта из-за болезни 13:13
Врачи: у многих женщин есть проблема со здоровьем, которой они стесняются 13:00
Сотрудница турфирмы из Коми купила путевку в Эмираты за счет клиентки 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 13:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На "Иннопроме" показали умный трактор-беспилотник

Текст: Мария Гафурова
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Беспилотный трактор представили на промышленной выставке "Иннопром-2019". Полностью автономная техника способна ориентировать на местности и самостоятельно принимать решения.

Новая модель беспилотного трактора является пока прототипом - полностью обходиться без контроля человека она еще не может. Как рассказали на НПО автоматики, программу движения машины задает оператор - он же следит за тем, чтобы она правильно выполняла свою работу. Однако во время движения трактор обходится без человека - система сама способна определять свою локацию на местности.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
На "Иннопроме" российский бизнес связали нейросетью

Новая сельхоз техника не имеет привычных взгляду органов управления - кабины, руля и педалей. Двигаться его заставляет специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее. После этого электронный мозг машины принимает решение. Более того, трактор может обучаться в процессе работы и накапливать полученные знания. Искусственный интеллект машины позволяет обеспечить безопасное движение по заданной траектории - он же выбирает для этого оптимальную скорость.

Трактор может сам "увидеть" препятствие - для этого он снабжен специальными камерами с функцией точного вождения. Точность работы машины обеспечивается с помощью системы коррекции спутникового сигнала - в результате максимальная погрешность в движениях трактора составляет всего 10 сантиметров.

По словам генерального директора научно-производственного объединения Андрея Мисюры, такая система беспилотного вождения после определенных доработок может быть установлена на любой комбайн или трактор. Предполагается, что к 2023 году будет создана широкая линейка систем точного земледелия. Выпуск в серийное производство умной сельхозтехники позволит значительно повысить производительность труда в этой отрасли.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Инновации Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Украина не допустит к Евровидению детей, выступавших в России
СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры
Истребители Су-57 могут разместить на новом авианосце