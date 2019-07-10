На "Иннопроме" показали умный трактор-беспилотник

Беспилотный трактор представили на промышленной выставке "Иннопром-2019". Полностью автономная техника способна ориентировать на местности и самостоятельно принимать решения.

Новая модель беспилотного трактора является пока прототипом - полностью обходиться без контроля человека она еще не может. Как рассказали на НПО автоматики, программу движения машины задает оператор - он же следит за тем, чтобы она правильно выполняла свою работу. Однако во время движения трактор обходится без человека - система сама способна определять свою локацию на местности.

Новая сельхоз техника не имеет привычных взгляду органов управления - кабины, руля и педалей. Двигаться его заставляет специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее. После этого электронный мозг машины принимает решение. Более того, трактор может обучаться в процессе работы и накапливать полученные знания. Искусственный интеллект машины позволяет обеспечить безопасное движение по заданной траектории - он же выбирает для этого оптимальную скорость.

Трактор может сам "увидеть" препятствие - для этого он снабжен специальными камерами с функцией точного вождения. Точность работы машины обеспечивается с помощью системы коррекции спутникового сигнала - в результате максимальная погрешность в движениях трактора составляет всего 10 сантиметров.

По словам генерального директора научно-производственного объединения Андрея Мисюры, такая система беспилотного вождения после определенных доработок может быть установлена на любой комбайн или трактор. Предполагается, что к 2023 году будет создана широкая линейка систем точного земледелия. Выпуск в серийное производство умной сельхозтехники позволит значительно повысить производительность труда в этой отрасли.