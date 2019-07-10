За это нужно выпить: Ученые прочитали лекции в барах Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошел необычный научный фестиваль Science Bar Hopping. В каждом из восьми баров в центре города читали лекции сразу по двое молодых ученых. Так, 16 рассказчиков поделились тем, что удивляет их в окружающем мире.

В столице Среднего Урала мероприятие проходило впервые. Фестиваль появился в Санкт-Петербурге в 2018 году, потом его успешно опробовали в Москве и вот привезли в Екатеринбург.

Что это такое?

Bar Hooping - формат путешествия или прогулки, во время которой нужно заходить в каждое попавшееся заведение и угощаться напитками. По идее, в научной версии слушателям действовать нужно примерно так же, но много мест посетить не получится, поскольку лекции проходят в одно и то же время в две волны с интервалом полтора часа.

- В Екатеринбурге уже давно развивается барная культура: открываются новые интересные места, люди привыкают проводить время вне дома. В заведениях они расслабляются, становятся открытыми новым эмоциям и впечатлениям. Так почему бы им не послушать во время этого что-то полезное и интересное? Параллельно в городе гремят научно-популярные мероприятия: лектории, образовательные проекты. Science Bar Hopping позволяет совместить эти два тренда, - рассказала глава агентства-партнера мероприятия Елена Родионова.

Концепция фестиваля - удивительные вещи, которые поражают самих ученых. Организаторы хотели показать, что занятия наукой полны неожиданности и эмоций, это не только многочасовое чтение книг.

Большую часть лекций, всего их было 16, посвятили нанотехнологиям. Спикеров подобрали таких, что умеют донести информацию простым языком, они знакомы аудитории по фестивалю Science Slam. Отличие проектов в том, что в барах у ученых на выступление 40-50 минут, а в "битве" участники должны за 10 минут интересно рассказать о своей теме и завоевать наиболее громкие аплодисменты.

Упор сделали на темы, которые могут заинтересовать людей далеких от науки: зачем тратить огромные деньги на исследования, как можно обезвредить токсические соединения в воде и воздухе и почему нельзя запекать курицу в фольге. Исследователи постарались ответить на вопросы о том, в чем польза и вред ультрафиолета, как почувствовать гравитацию. Гуманитарных тем оказалось всего несколько. В частности, кандидат исторических наук поднял вопрос о достоверности истории, и рассказал о вероятности того, будут ли в будущем наше время изучать по сериалам и постам в Instagram. Самой востребованной оказалась лекция о безумии. Психоаналитик Лариса Великанова рассказала о том, как в процессе цивилизации менялось отношение к душевному здоровью и о чем в шизофрении говорят голоса. На эту лекцию регистрация через сайт закончилась раньше других. К слову, в день мероприятия свободных мест хотя бы на одну встреч не осталось.

Как это было?

Я не стала пытаться посетить как можно больше лекций. Все-таки, хоть организаторы и выбрали для проведения лекций бары в центре города, расстояния между некоторыми были значительными. Первая лекция - "Наноразмер и космические масштабы: что общего?". Ее провел младший научный сотрудник лаборатории прикладной электродинамики Института электрофизики УрО РАН Сергей Заяц.

До начала было ощущение, как перед рок-концертом. К бару не пробраться, все сидячие места заняты - организаторам пришлось нести стулья из ночного клуба, что за стеной. На лекции в большинстве были те, кто пришел слушать, а не пить.

Рассказчик говорил о том, что его удивляет, тем получилось много, в основном - все это было вокруг порошков, поскольку он работает прессовщиком. Например, физик задал вопрос аудитории, где еще, кроме неба, можно увидеть звезды. По представлению его самого - в порошке железа с медью. Так он подвел к тому, что наноразмеры и космические - похожи. Если изучить размеры вселенной хотя бы по полулярным видео в YouTube, можно сделать вывод, что мы живем на "наночастице". "Переварить" это было сложновато. Почувствовать себя в измененном состоянии сознания получилось бы и без ста граммов, но разобраться в теме они помогли бы вряд ли.

Вторую тему я выбрала намного более легкую для восприятия - " Спасите голубику! Или как климат влияет на то, что мы любим" от научного сотрудника лаборатории дендрохронологии ФГБУН Института экологии растений и животных УрО РАН Андрея Григорьева.

Кстати, в марте он уже рассказывал "РГ" о том, что происходит с климатом на Урале. За 50 минут выступления в баре нового он рассказал мало, главная ценность лекции была в представленном фотоархиве. Ученые находят снимки Урала столетней давности, едут в экспедицию на это место и снимают, что происходит там сейчас. Эти кадры действительно производят впечатление: где-то с нуля вырастает лес, где-то, наоборот, он очень сильно редеет, это ведет к тому, что исчезают некоторые эндемики. Например, экосистема горной тайги, в которой растет любимая ученым голубика.

Особенно просветиться на этом мероприятии не получится, особенно, если использовать его по назначению и пропускать на каждой лекции пару стаканчиков. Но заинтересоваться темой и необычно провести время точно можно.