"Сенсации" в Die Welt пришли вместе с главным редактором

Вчерашняя статья немецкой газеты Die Welt "Победа Красной армии была в действительности поражением" о подробностях Курской битвы, может удивить только тех, кто не знаком с подоплекой того, что творилось с изданием в последние годы.

Оставим за скобками факты о Курской битве, они общеизвестны историкам всего мира, и добавить к ним нечего. Вопрос в том, как эта публикация в принципе стала возможна в немецкой прессе? И почему она появилась именно сейчас.

Речь о банальной русофобии или об изощренной провокации? На мой взгляд, ключ к ответам на эти вопросы лежит в понимании личности и позиции шеф-редактора Die Welt Штефана Ауста. Профессиональный уровень известного еженедельника стал заметно снижаться именно с назначением этого человека.

В Die Welt Ауст пришел после своей скандальной отставки с поста главного редактора авторитетнейшего немецкого издания Spiegel. Журнал Штефан Ауст возглавлял более десяти лет, и его сильными сторонами всегда считалась организация журналистских расследований. Пик карьеры Ауста в Spiegel пришелся на инициирование и проведение действительно серьезных журналистских расследований после терактов с башнями близнецами в США и захвата школы в Беслане. Респектабельный Spiegel всегда слыл в Германии синонимом журналистики расследования, и, надо отдать должное, не в последнюю очередь благодаря редакционной политике Штефана Ауста.

Но постепенно стали проявляться другие стороны его характера и профессиональные склонности - заносчивость и стремление найти громкую, но дешевую сенсацию даже там, где ее нет. В ущерб этому приносился профессионализм и авторитет издания.

Корни такого журналистского авантюризма кроются, скорее всего, в далеком прошлом, когда он только формировался как журналист. Дело в том, что начинал Ауст свою карьеру в леворадикальном издании Konkret, а потом перешел в St. Pauli-Nachrichten. Эту желтоватую газету характеризует даже название. В Гамбурге, как известно, так называется квартал красных фонарей. Содержание было соответствующим. Сравнить его можно, пожалуй, с нашим еженедельником "СПИД-Инфо".

Именно эти издания оказались главными учебными заведениями Штефана Ауста, который за всю жизнь так и не получил высшего образования.

Во время работы шеф-редактором в Spiegel, эти его "университеты" постепенно стали давать о себе знать все больше и больше. В конце концов, коллективу это надоело. А поскольку половина акций Spiegel принадлежит журналистскому коллективу, то Ауста в 2008 году свергли, отправив в отставку.

После этого Штефан Ауст как раз и нашел себя в Die Welt. И тут его пристрастия легли на благодатную почву. Впрочем, газета и без Ауста тяготела к дутым сенсациям, поскольку принадлежит изданию Axel Springer SE, куда входит и желтейший Bild.

Чтобы понять, какие тенденции развил Штефан Ауст со своим приходом в Die Welt, можно обратиться хотя бы к расследованию газеты относительно смерти известного немецкого политика Уве Баршеля. Этого 43 летнего губернатора земли Шлезвиг-Гольштайн нашли мертвым в ванне в одном из швейцарских отелей. Довольно быстро швейцарские следователи установили, что смерть наступила от передозировки медицинскими препаратами, в частности, циклобарбиталом. Применение веществ Баршелем было обусловлено рядом факторов. За несколько недель до смерти сгорел его личный вертолет, а сам политик едва выжил в этой аварии. Плюс за месяц до смерти он был обвинен в организации кампании по дискредитации своего соперника на предстоящих земельных выборах - лидера СДПГ Бьорна Энгхольма. Эти события вывели из душевного равновесия Баршеля. О злоупотреблении им медикаментами знали многие, поэтому следователи и не стали возбуждать уголовного дела, не найдя криминального следа во всей этой истории.

Зато версии убийства нашли журналисты Die Welt. В опубликованной статье "Уве Баршель, мертвец в комнате 317" собран целый коктейль самых экзотичных мотивов и сценариев. Тут и рука агентов Моссада и других спецслужб, и месть за участие в тайных поставках оружия через порты земли Шлезвиг-Гольштайн, и даже участие в скандале США с "Иран-контрас". Причем этот дешевый фейерверк Die Welt опубликовала, не приурочив его к годовщине или какой-то дате со дня смерти Уве Баршеля, что еще хоть как-то могло бы оправдать факт появления публикации. Расследование появилось в 2010 году, а умер политик аж в 1987.

Да, ту публикацию писал не Штефан Ауст, но его редакционная политика, которая когда-то возмутила журналистов Spiegel, как видно, и сейчас проявляет себя - теперь уже в истории с "расследованием" о Курской битве, которое, конечно же, не могло появиться без поощрения таких потуг журналистов именно главным редактором.