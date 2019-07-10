СМИ: США и Китай вновь начали торговые переговоры

Власти Китая и США приступили к переговорам для урегулирования торговых разногласий. Американские представители Роберт Лайтхайзер и Стивен Мнучин, возглавляющий минфин, связались по телефону с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.

Обе стороны продолжат эти переговоры в установленном порядке в подходящее время, передает Reuters со ссылкой на представителя администрации Соединенных Штатов. Какие конкретно вопросы обсуждали американская и китайская делегации, не сообщается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем продолжатся, несмотря на разногласия сторон. По словам главы Белого дома, "разногласия" возникли из-за того, что КНР "на протяжении десятилетий не относилась к США справедливо".

Напомним, США повысили таможенные пошлины в отношении импортируемых из Китая товаров на сумму 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов. С 1 июня Пекин ввел ответные пошлины в отношении товаров из Соединенных Штатов на общую сумму порядка 60 миллиардов долларов.