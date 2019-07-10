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10.07.2019 22:25
Рубрика: Легковые авто

Состоялась европейская премьера Jeep Gladiator

Текст: Юрий Зубко (Италия)

В рамках Camp Jeep - ежегодной встречи владельцев и любителей автомобилей Jeep - был представлен пикап Gladiator.

Cпустя 27 лет бренд возвращается в сегмент пикапов - выход последнего автомобиля в данном кузове датирован 1992 годом, им был Jeep Comanche.

От Wrangler новинка отличается увеличенными прорезями перед радиатором - это позволяет лучше охлаждать двигатель. Грузовая платформа пикапа сделана из стали, но откидной задний борт у неё алюминиевый.

Фото: Пресс-служба PSA.

Jeep Gladiator - это первый в истории марки пикап с полноценной двухрядной кабиной. Длина автомобиля составила 5181 мм, а размер колесной базы - 3480 мм, что на 787 мм и 492 мм больше четырехдверного Wrangler Unlimited соответственно. Длина грузового отсека 1,5 метра, а грузоподъемность более 700 кг. Внутри этого отсека есть 110-вольтовая розетка, предназначенная для устройств мощностью до 400 Вт. Также пикап может тянуть прицеп массой до 3470 кг. Клиренс достигает 282 мм, глубина преодолеваемого брода - 760 мм. На заказ можно установить камеру впереди, которая облегчает движение на бездорожье.

Фото: Пресс-служба Rezvani.
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Задние сиденья получили уникальную конструкцию. Их можно зафиксировать для хранения вещей позади спинок или сложить. Так водитель получит доступ к вещевому отделению или обеспечит место для размещения крупных предметов. Если поднять подушки задних сидений, то обнаружится стандартный вещевой отсек. По заказу предлагается запираемый отсек.

У новинки два варианта трансмиссии (Command-Trac и более продвинутый Rock-Trac, оба типа Part-time), плюс мосты Dana 44, электронная блокировка передней и задней оси Tru-Lok, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и стабилизатор поперечной устойчивости с электронной системой размыкания для увеличения ходов колес на пересеченной местности, а также 33-дюймовые внедорожные шины.

Фото: Пресс-служба PSA.

Jeep Gladiator будет доступен с 3,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем V6 Pentastar, развивающим 288 л.с. и 353 Нм крутящего момента.

Фото: www.vk.com
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Мотор способен работать с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 8-диапазонным "автоматом". Позже появится 3,0-литровый шестицилиндровый дизельный агрегат, выдающий 264 л.с. и 600 Нм. Этот двигатель будет сочетаться только с автоматической трансмиссией.

Пикап предложат в трех комплектациях: Sport, Overland и Rubicon. Jeep Gladiator появится и в России. Когда именно - не очень понятно, но это точно будет 2020 год. К сожалению, протестировать новый пикап не удалось - американская компания обещает отдельное мероприятие по этому поводу. А пока нам остается только ждать.

#Jeep