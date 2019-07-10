Состоялась европейская премьера Jeep Gladiator

В рамках Camp Jeep - ежегодной встречи владельцев и любителей автомобилей Jeep - был представлен пикап Gladiator.

Cпустя 27 лет бренд возвращается в сегмент пикапов - выход последнего автомобиля в данном кузове датирован 1992 годом, им был Jeep Comanche.

От Wrangler новинка отличается увеличенными прорезями перед радиатором - это позволяет лучше охлаждать двигатель. Грузовая платформа пикапа сделана из стали, но откидной задний борт у неё алюминиевый.

Фото: Пресс-служба PSA.

Jeep Gladiator - это первый в истории марки пикап с полноценной двухрядной кабиной. Длина автомобиля составила 5181 мм, а размер колесной базы - 3480 мм, что на 787 мм и 492 мм больше четырехдверного Wrangler Unlimited соответственно. Длина грузового отсека 1,5 метра, а грузоподъемность более 700 кг. Внутри этого отсека есть 110-вольтовая розетка, предназначенная для устройств мощностью до 400 Вт. Также пикап может тянуть прицеп массой до 3470 кг. Клиренс достигает 282 мм, глубина преодолеваемого брода - 760 мм. На заказ можно установить камеру впереди, которая облегчает движение на бездорожье.

Задние сиденья получили уникальную конструкцию. Их можно зафиксировать для хранения вещей позади спинок или сложить. Так водитель получит доступ к вещевому отделению или обеспечит место для размещения крупных предметов. Если поднять подушки задних сидений, то обнаружится стандартный вещевой отсек. По заказу предлагается запираемый отсек.

У новинки два варианта трансмиссии (Command-Trac и более продвинутый Rock-Trac, оба типа Part-time), плюс мосты Dana 44, электронная блокировка передней и задней оси Tru-Lok, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и стабилизатор поперечной устойчивости с электронной системой размыкания для увеличения ходов колес на пересеченной местности, а также 33-дюймовые внедорожные шины.

Фото: Пресс-служба PSA.

Jeep Gladiator будет доступен с 3,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем V6 Pentastar, развивающим 288 л.с. и 353 Нм крутящего момента.

Мотор способен работать с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 8-диапазонным "автоматом". Позже появится 3,0-литровый шестицилиндровый дизельный агрегат, выдающий 264 л.с. и 600 Нм. Этот двигатель будет сочетаться только с автоматической трансмиссией.

Пикап предложат в трех комплектациях: Sport, Overland и Rubicon. Jeep Gladiator появится и в России. Когда именно - не очень понятно, но это точно будет 2020 год. К сожалению, протестировать новый пикап не удалось - американская компания обещает отдельное мероприятие по этому поводу. А пока нам остается только ждать.