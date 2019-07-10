США призвали Турцию прекратить бурение в водах Кипра

"Провокационным шагом" считает Вашингтон действия Анкары в территориальных водах Кипра и призывает остановить бурение. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

Сейчас в исключительной экономической зоне Кипра, где обнаружены газовые месторождения, находятся два турецких буровых судна. Греция и Кипр считают это провокацией, пишет РИА Новости.

Ортагус подчеркнула, что США очень обеспокоены действиями Турции, которые, по мнению американской стороны, могут усилить напряженность в регионе. Представитель госдепа заявила, что нефтяные и газовые ресурсы должны быть "поровну разделены между двумя сообществами".

Ранее Греция и Кипр пригрозили Турции введением санкций Евросоюза. Резкую реакцию греков и греков-киприотов вызвала активность турецкого исследовательского судна "Фатих", которое приступило к бурению скважин в газоносных районах исключительной экономической зоны Кипра.

В Турции настаивают, что углеводородные запасы в спорных участках на шельфе Кипра должны принадлежать обеим общинам острова, разделенного с 1974 года на греко- и турконаселенные части.