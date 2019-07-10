Стинг отменил еще три концерта из-за болезни

Британский музыкант Стинг продолждает отменять концерты из-за неважного состояния здоровья.

Ранее экс-лидер Police был вынужден отказаться от выступления на джазовом фестивале в бельгийском городе Гент.

Теперь, извиняясь перед фанатами, информирует официальный Twitter 67-летнего артиста, без его шоу останутся следующие города: Мюнхен, Штуттгарт (Германия) и Славков-у-Брна (Чехия).

Какой именно недуг подкосил Стинга, всё ещё не уточняется. Сообщается лишь, что он находится под присмотром врачей.