Стинг отменил еще три концерта из-за болезни

Британский музыкант Стинг продолждает отменять концерты из-за неважного состояния здоровья.
Ранее экс-лидер Police был вынужден отказаться от выступления на джазовом фестивале в бельгийском городе Гент.
Теперь, извиняясь перед фанатами, информирует официальный Twitter 67-летнего артиста, без его шоу останутся следующие города: Мюнхен, Штуттгарт (Германия) и Славков-у-Брна (Чехия).
Ticket refund information can be found at https://t.co/lIZBYa3KNx. pic.twitter.com/yWcdKpMNGF— Sting (@OfficialSting) 10 июля 2019 г.
Какой именно недуг подкосил Стинга, всё ещё не уточняется. Сообщается лишь, что он находится под присмотром врачей.