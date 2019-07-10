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Стинг отменил еще три концерта из-за болезни

Поп-музыка
    10.07.2019, 13:13
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Британский музыкант Стинг продолждает отменять концерты из-за неважного состояния здоровья.

Ранее экс-лидер Police был вынужден отказаться от выступления на джазовом фестивале в бельгийском городе Гент.

Теперь, извиняясь перед фанатами, информирует официальный Twitter 67-летнего артиста, без его шоу останутся следующие города: Мюнхен, Штуттгарт (Германия) и Славков-у-Брна (Чехия).

Какой именно недуг подкосил Стинга, всё ещё не уточняется. Сообщается лишь, что он находится под присмотром врачей.

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