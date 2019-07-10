Тюремное ведомство представило предложения, как разгружать СИЗО

Новости

В Мурманской области создадут фонд жилищного строительства 20:16
Более двух тысяч фоторабот пришло на конкурс "Планета Москва" 20:02
В Швеции обнаружены "загробные" корабли викингов 20:00
Видео: В Израиле найден легендарный город царя Давида 19:58
У берегов Малайзии пропали затонувшие в 1941 году подлодки 19:57
Британия отказала в визе российскому дипломату 19:35
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport: фото, видео и дата старта продаж 19:35
Владелец NewsOne: Телемост между Украиной и РФ пройдет на российском ТВ 19:14
Названы признаки содержания нитратов в овощах и фруктах 19:00
Hyundai подтвердила выпуск своего первого пикапа 18:49
Рябков обсудил с Хейлом отношения между РФ и США 18:45
В Поморье откроется турмаршрут по северным мельницам 18:24
Пассажиры не долетевшего до Москвы самолета выехали в Домодедово 18:23
МЧС назвало причину пожара в музыкальном театре Ростова 18:19
В Москве девочку-подростка продали в рабство в кафе 18:06
В белгородской колонии недосчитались осужденных 18:06
Сердечный приступ у пилота севшего в Калуге самолета не подтвердился 17:44
Видео: Тысячи стодолларовых купюр парализовали движение на трассе в США 17:37
В Воронеже приставы лишили средств 95-летнего ветерана 17:32
Вышел трейлер фильма ужасов с Ольгой Куриленко "Комната желаний" 17:30
Черноморский флот опроверг заход "Сметливого" в зону учений Sea Breeze 17:27
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине 17:25
Диетолог и фитнес-тренер оценили американский способ похудеть 17:23
Редких птиц нашли в Серебряном бору 17:22
Беглов поручил модернизировать ливневую канализацию Петербурга 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 20:11
Рубрика: Происшествия

Женщин не берем

Тюремное ведомство представило предложения, как разгружать СИЗО
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Федеральная служба исполнения наказаний обнародовала предложения по улучшению условий содержания арестантов, подготовленные вместе с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Главная идея: не направлять в следственные изоляторы тех, кого совсем необязательно держать в камере. Например, предлагается установить запрет на арест женщин, имеющих детей до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп. Исключение: подозреваемые и обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях либо особо опасные рецидивисты.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
ФСИН предложила улучшить условия содержания заключенных

В отношении иностранцев, совершивших преступления, предлагается ввести принудительную высылку в качестве нового вида уголовного наказания. В некоторых случаях это будет дополнительное наказание, в некоторых - основное.

Еще одна резонансная инициатива: разрешить начальникам следственных изоляторов не принимать новых арестованных, проходящих по делам средней и небольшой тяжести, если казенный дом переполнен. А суды при избрании меры пресечения должны будут учитывать, насколько заполнены следственные изоляторы в округе.

Когда человек обвиняется в особо тяжком преступлении, безусловно, аргумент "в тюрьме мало мест" никакой роли не играет. Однако если человеку инкриминируют что-то нетяжкое, то тут вполне можно задаться вопросом: так ли уж важно арестовать его, не будет ли разумнее оставить под домашним арестом или назначить залог?

Начальникам следственных изоляторов могут разрешить не принимать обвиняемых в нетяжких преступлениях, если казенный дом переполнен. Судам придется учитывать загруженность СИЗО

Тюремное ведомство и Совет по правам человека предлагают исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения.

А в УПК предлагается закрепить норму, по которой срок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке не должен превышать шести месяцев, а в исключительных случаях может продляться по решению суда.

В СИЗО "Бутырка" построят спортивный комплекс для арестованных

В тюремном ведомстве подчеркивают, что Федеральная служба исполнения наказаний не наделена правом законодательной инициативы и не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование.

"Представленные предложения направлены на дальнейшее совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в части соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, гуманизации условий содержания лиц, заключенных под стражу", - пояснили в службе.

Как подчеркивал недавно директор ФСИН России Геннадий Корниенко, соблюдение норм санитарной площади в местах принудительного содержания является одной из первоочередных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Президент Совет по правам человека Тюремная реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал ускорить темпы экономического роста
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек