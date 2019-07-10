Тюремное ведомство представило предложения, как разгружать СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний обнародовала предложения по улучшению условий содержания арестантов, подготовленные вместе с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Главная идея: не направлять в следственные изоляторы тех, кого совсем необязательно держать в камере. Например, предлагается установить запрет на арест женщин, имеющих детей до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп. Исключение: подозреваемые и обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях либо особо опасные рецидивисты.

В отношении иностранцев, совершивших преступления, предлагается ввести принудительную высылку в качестве нового вида уголовного наказания. В некоторых случаях это будет дополнительное наказание, в некоторых - основное.

Еще одна резонансная инициатива: разрешить начальникам следственных изоляторов не принимать новых арестованных, проходящих по делам средней и небольшой тяжести, если казенный дом переполнен. А суды при избрании меры пресечения должны будут учитывать, насколько заполнены следственные изоляторы в округе.

Когда человек обвиняется в особо тяжком преступлении, безусловно, аргумент "в тюрьме мало мест" никакой роли не играет. Однако если человеку инкриминируют что-то нетяжкое, то тут вполне можно задаться вопросом: так ли уж важно арестовать его, не будет ли разумнее оставить под домашним арестом или назначить залог?

Начальникам следственных изоляторов могут разрешить не принимать обвиняемых в нетяжких преступлениях, если казенный дом переполнен. Судам придется учитывать загруженность СИЗО

Тюремное ведомство и Совет по правам человека предлагают исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения.

А в УПК предлагается закрепить норму, по которой срок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке не должен превышать шести месяцев, а в исключительных случаях может продляться по решению суда.

В тюремном ведомстве подчеркивают, что Федеральная служба исполнения наказаний не наделена правом законодательной инициативы и не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование.

"Представленные предложения направлены на дальнейшее совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в части соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, гуманизации условий содержания лиц, заключенных под стражу", - пояснили в службе.

Как подчеркивал недавно директор ФСИН России Геннадий Корниенко, соблюдение норм санитарной площади в местах принудительного содержания является одной из первоочередных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой.