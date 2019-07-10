Ученые Беларуси и России готовят две программы Союзного государства

Ученые Беларуси и России активно реализуют совместные проекты в самых разных сферах и отраслях.

Так, Национальная академия наук Беларуси и Российская академия наук готовят две программы Союзного государства - "Оценка и пути предотвращения рисков возникновения кризисных ситуаций в лесах при интенсификации лесного хозяйства" ("Лес-интенсификация") и "Разработка перспективных базовых технологических процессов получения функциональных материалов, структур, компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном государстве" ("Компонент-Ф").

Также принято решение о подготовке еще одной союзной программы, связанной с добычей и переработкой алмазов. Речь идет не о драгоценных камнях, а о поликристаллической форме, применяемой в добывающей и обрабатывающей промышленности.