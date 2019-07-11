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Рубрика: Легковые авто

Bentley показала грандтурер 2035 года

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Bentley Фото: Пресс-служба Bentley
Фото: Пресс-служба Bentley

Новый концепт-кар компании Bentley под названием EXP 100 GT демонстрирует, каким будет дизайн будущих грандтуреров британской марки.

Новинку, представленную в штаб-квартире британской марки в Крю, отличает довольно смелый "фасад", где выделяются круглые светодиодные фары с эффектом граней хрусталя. Оптика интегрирована в радиаторную решетку, составленную из 6 тысяч диодов! Вольно или невольно вспоминается диодные ноздри серийного BMW X6 нового поколения. Видимо, такое светошоу на "фасаде" автомобилей становится трендом.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Обращает на себя внимание также парящая литера "B" на горбатом капоте и вытянутая корма в стиле модели Bentley R-Type Continental пятидесятых годов. Лакокрасочное покрытие кузова из алюминия и углепластика выполнено с вкраплениями переработанной рисовой шелухи.

При снаряженной массе 1900 кг британская новинка имеет длину 5,8 м и ширину 2,4 м - перед нами гигант. Огромные, шириной два метра, гильотинные двери EXP 100 GT открываются вверх. В салоне футуристичный декор соседствуют с натуральными покрытиями. Вот лишь некоторые такие отделочные материалы, упомянутые в длинном пресс-релизе: хлопок с вышивкой, древесина 5000-летнего дуба, текстиль из отходов виноделия, кожа, медь, алюминий, овечья шерсть.

Фото: Пресс-служба Bentley.

В оснащение входит персональный ассистент, который следит за состоянием водителя и пассажира. При необходимости он автоматически подкорректирует освещение, температуру в салоне, убавит или прибавит звук аудиосистемы, распылит ароматизатор и т.д. Передняя пара из четырех раздельных кресел умеет здесь автоматически подстраиваться под тела седоков.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Концепт приводится в движение четырьмя электромоторами, выдающими на гора 1 500 Нм. Предусмотрены как стандартный, так и автопилотируемый режимы управления. На ускорение до 100 км/ч у концепта уходит менее 2,5 с., а максимальная скорость составляет 300 км/ч. Восполнить заряд тяговой батареи от терминала на 80% можно всего за 15 минут. Запас хода заявлен на уровне 700 км.

Новинка позиционируется как электрический суперкар с беспилотными возможностями. В релизе оговаривается, что похожий серийный автомобиль может появиться в линейке Bentley к 2035 году. Однако именно такая машина, конечно же, не пойдет в серию. Тем не менее, многие его черты и инженерные решения обязательно применят на серийных новинках и прежде всего на Continental GT нового поколения.

#Bentley