Bentley показала грандтурер 2035 года

Новый концепт-кар компании Bentley под названием EXP 100 GT демонстрирует, каким будет дизайн будущих грандтуреров британской марки.

Новинку, представленную в штаб-квартире британской марки в Крю, отличает довольно смелый "фасад", где выделяются круглые светодиодные фары с эффектом граней хрусталя. Оптика интегрирована в радиаторную решетку, составленную из 6 тысяч диодов! Вольно или невольно вспоминается диодные ноздри серийного BMW X6 нового поколения. Видимо, такое светошоу на "фасаде" автомобилей становится трендом.

Обращает на себя внимание также парящая литера "B" на горбатом капоте и вытянутая корма в стиле модели Bentley R-Type Continental пятидесятых годов. Лакокрасочное покрытие кузова из алюминия и углепластика выполнено с вкраплениями переработанной рисовой шелухи.

При снаряженной массе 1900 кг британская новинка имеет длину 5,8 м и ширину 2,4 м - перед нами гигант. Огромные, шириной два метра, гильотинные двери EXP 100 GT открываются вверх. В салоне футуристичный декор соседствуют с натуральными покрытиями. Вот лишь некоторые такие отделочные материалы, упомянутые в длинном пресс-релизе: хлопок с вышивкой, древесина 5000-летнего дуба, текстиль из отходов виноделия, кожа, медь, алюминий, овечья шерсть.

Фото: Пресс-служба Bentley.

В оснащение входит персональный ассистент, который следит за состоянием водителя и пассажира. При необходимости он автоматически подкорректирует освещение, температуру в салоне, убавит или прибавит звук аудиосистемы, распылит ароматизатор и т.д. Передняя пара из четырех раздельных кресел умеет здесь автоматически подстраиваться под тела седоков.

Концепт приводится в движение четырьмя электромоторами, выдающими на гора 1 500 Нм. Предусмотрены как стандартный, так и автопилотируемый режимы управления. На ускорение до 100 км/ч у концепта уходит менее 2,5 с., а максимальная скорость составляет 300 км/ч. Восполнить заряд тяговой батареи от терминала на 80% можно всего за 15 минут. Запас хода заявлен на уровне 700 км.

Новинка позиционируется как электрический суперкар с беспилотными возможностями. В релизе оговаривается, что похожий серийный автомобиль может появиться в линейке Bentley к 2035 году. Однако именно такая машина, конечно же, не пойдет в серию. Тем не менее, многие его черты и инженерные решения обязательно применят на серийных новинках и прежде всего на Continental GT нового поколения.