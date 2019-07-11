Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона

В финале женского одиночного турнира Уимблдона румынка Симона Халеп встретится с американкой Сереной Уильямс. Матч пройдет в субботу, 13 июля, и начнется в 16 часов дня по Москве.

В полуфиналах Халеп и Уильямс были очевидно сильнее соперниц. Симона в двух сетах одолела украинку Элину Свитолину - 6:1, 6:3 и впервые в карьере примет участие в решающей игре Уимблдона. Что касается Уильямс, то она победила чешку Барбору Стрыцову (6:1, 6:2). Для американки нынешний финал станет 32-м в карьере на турнирах "Большого шлема". По этому показателю она сравнялась с Мартиной Навратиловой и уступает только Крис Эверт (34 финала).

Что касается личных встреч Халеп и Уильямс, то здесь у американки громадное преимущество - 9:1. Последняя их встреча состоялась в январе этого года в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Серена выиграла в трех сетах - 6:1, 4:6, 6:4.

Добавим, что в пятницу состоятся полуфинальные матчи у мужчин. Обращает на себя внимание пара Рафаэль Надаль - Роджер Федерер. В последний раз пути этих двух теннисистов на Уимблдоне пересекались в 2008 году, когда в одном из самых памятных финалов в истории турнира, да и тенниса вообще, испанец одолел соперника в пяти сетах и впервые в карьере завоевал титул в Лондоне. Вторую путевку в финал нынешнего розыгрыша Уимблдона разыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и испанец Роберто Баутиста-Агут.