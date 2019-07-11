Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона

Новости

Мария Захарова ответила на демарш относительно российских салютов 20:37
Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор 20:36
Минтруд посчитал, насколько вырос прожиточный минимум 20:35
"Победа" отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети 20:23
НИИ Рошаля: Избитая в Ингушетии девочка стала лучше есть 20:15
Стало известно, кто примет участие в телемосте Россия-Украина 20:10
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора 20:10
Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса в Витебске 20:02
Разгадана тайна гибели загадочной цивилизации анасази 20:00
Во Франции возбудили дело после эвтаназии парализованного мужчины 19:58
Умерла актриса из "Флиппера" и "Вилли Вонки" Денис Никерсон 19:50
Белгородская колония объявила в розыск двух осужденных 19:20
Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя 19:19
"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети 19:10
В Орле сотрудница полиции получила срок за допущенное убийство 19:03
Министр внутренних дел Крыма освобожден от должности 18:57
Григорий Рапота посетил особую экономическую зону "Бремино-Орша" 18:46
УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов почти 2 миллиарда евро 18:45
Производителям плодово-ягодной продукции снизят НДС 18:40
Пожизненно осужденный маньяк-педофил из Тольятти запросил о свободе 18:37
Рапота: Работа в ОЭЗ "Бремино-Орша" определяет судьбу Союзного государства 18:37
В Италии высказались за преодоление антироссийских санкций 18:32
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 18:11
Канадский политик попала в скандал из-за подаренного черепа 18:11
В Сокольниках появится кинотелецентр 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 19:52
Рубрика: Спорт

Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона

Текст: Артур Нанян
В финале женского одиночного турнира Уимблдона румынка Симона Халеп встретится с американкой Сереной Уильямс. Матч пройдет в субботу, 13 июля, и начнется в 16 часов дня по Москве.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В полуфиналах Халеп и Уильямс были очевидно сильнее соперниц. Симона в двух сетах одолела украинку Элину Свитолину - 6:1, 6:3 и впервые в карьере примет участие в решающей игре Уимблдона. Что касается Уильямс, то она победила чешку Барбору Стрыцову (6:1, 6:2). Для американки нынешний финал станет 32-м в карьере на турнирах "Большого шлема". По этому показателю она сравнялась с Мартиной Навратиловой и уступает только Крис Эверт (34 финала).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне

Что касается личных встреч Халеп и Уильямс, то здесь у американки громадное преимущество - 9:1. Последняя их встреча состоялась в январе этого года в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Серена выиграла в трех сетах - 6:1, 4:6, 6:4.

Добавим, что в пятницу состоятся полуфинальные матчи у мужчин. Обращает на себя внимание пара Рафаэль Надаль - Роджер Федерер. В последний раз пути этих двух теннисистов на Уимблдоне пересекались в 2008 году, когда в одном из самых памятных финалов в истории турнира, да и тенниса вообще, испанец одолел соперника в пяти сетах и впервые в карьере завоевал титул в Лондоне. Вторую путевку в финал нынешнего розыгрыша Уимблдона разыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Уимблдон-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
Путин назначил Развожаева врио главы Севастополя
СК прокомментировал арест сотрудников таможни аэропорта Домодедово
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции