Игра незрячего музыканта на горящем пианино восхитила пользователей Сети

В Сети появился клип незрячего пианиста Данилы Большакова, который исполняет композицию Макса Рихтера H In New England. На берегу Финского залива музыкант в строгом костюме и белоснежном парике играл до тех пор, пока пианино не сгорело дотла.

Пользователи социальных сетей восхитились антуражем этого клипа. В комментариях некоторые оставляют восторженные отзывы об игре музыканта, некоторые удивляются, что инструмент догорел именно в тот момент, когда закончилась композиция. Впрочем, нашлись и те, кто жалеет пропавшее пианино.

Это первое видео на YouTube-канале петербургского пианиста Данилы Большакова. Информацию о новом релизе музыкант разместил на своей страничке ВКонтакте и пригласил пользователей подписаться на свой аккаунт на популярном сервисе. Сейчас у Данилы Большакова 442 подписчика, а его первый клип (и, соответственно, первое видео) на данный момент собрал более 220 тысяч просмотров.