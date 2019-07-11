Косачев приветствовал телефонный разговор Путина и Зеленского

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев позитивно оценил начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые в четверг провели телефонный разговор.

"Сам факт (переговоров) можно только приветствовать, ведь диалог всегда лучше его отсутствия", - сказал сенатор РИА Новости. При этом он отметил, что о содержании и результатах пока говорить преждевременно. "Дождемся более подробных официальных комментариев", - заключил парламентарий.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским. "Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов. Обсуждалась также возможность продолжения контактов в "нормандском формате", - говорится в сообщении.