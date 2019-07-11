Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса в Витебске

Чем можно поразить юную соловушку, голос которой на детском международном музыкальном конкурсе признан жюри самым изысканным и одушевленным одновременно. Только самой высшей наградой. И 11 июля в Летнем амфитеатре "Славянского базара в Витебске", вокалистку Ксению Галецкую, казалось, готов был носить на руках весь зал. Представительница Беларуси стала обладательницей Гран-при и "Золотой лиры" конкурса "Витебск-2019".

Ведь за победу в нем в этом году состязаются представители 21 страны, в том числе впервые из Индии и Ирландии. А в состав жюри входили авторитетные музыканты, продюсеры и популярные исполнители.

Первая премия присуждена Анжеле Албертян из Армении. Вторую премию жюри разделило между украинцем Артуром и Анастасией Барбэ из Молдовы. Третьей премией также отмечены два конкурсанта: представительница Грузии Аннушка и участница из России Кира Гоголадзе.

Сейчас, в свои одиннадцать лет, как уже сообщал "СОЮЗ", юная белорусская исполнительница имеет уже внушительный список удачных выступлений. Ксения Галецкая, в частности, стала финалисткой пятого сезона проекта "Я пою", а в российской столице завоевала Гран-при "Созвездия детских талантов", где ей посчастливилось спеть с председателем жюри - Ириной Шведовой.

Поэтому и участие в нынешнем конкурсе Ксения воспринимала не только как возможность представить культуру республики на международной площадке, но и как новую, очень важную вершину в творчестве, которую ей удалось покорить. "Я долго готовилась, поэтому надеюсь достойно представить свою страну", - делилась своими надеждами с БЕЛТА в начале этой недели. И надежды, судя по результатам песенного марафона, имели очень веские основания.

Высшую награду вместе с букетом цветов Ксюше вручил председатель жюри - шведский певец, музыкант и композитор Боссон. Кстати, оценивая состав нынешних участников детского конкурса, он обратил внимание на очень высокий общий уровень их таланта и подготовки, а также признался, что членам жюри пришлось нелегко при определении победителей.

Коллегам Боссона приходилось обращать внимание на все нюансы, включая вокальные данные, харизму, выбранный имидж певца и даже его умение справиться с волнением. "Для меня как для председателя жюри очень важно оставаться всегда справедливым в оценке конкурсантов", - подчеркнул председатель жюри. Были моменты, признался он, когда пришлось делать выбор из ребят, набравших одинаковое количество баллов. "К счастью, у конкурса хороший призовой фонд и достаточно дополнительных призов, чтобы мы смогли отметить всех достойных участников", - подчеркнул он в беседе с агентством.

Кстати, специальными наградами отмечены многие конкурсанты. Обладателями сертификатов на бесплатную недельную поездку на Мальту стали участники из Болгарии, Казахстана, Латвии и Италии. Приглашения на фестиваль Riga Symphony от его президента, музыкального продюсера, главы правления Европейского центра музыки для молодежи, члена жюри детского конкурса Хелены Швилпе получили Дильназ Тилепова (Казахстан), София Бевилакуа (Италия), Искендер Гасанзаде (Азербайджан) и Лавалина (Индия). Как композитор Хелена Швилпе вручила Кристийонасу Городецкису (Литва) и Анастасии Поповой (Эстония) ценный для любого артиста подарок - авторскую песню с профессиональной аранжировкой. Еще 11 детей приглашены на музыкальный фестиваль в Великобританию.

Телевизионный продюсер, музыкант, директор проектов "Фабрика звезд" и "Во весь голос" Лина Арифулина тоже осталась в восторге от итогов детского вокального марафона. Она особо отметила постановку конкурса, на которую, являясь режиссером-постановщиком, всегда обращает особое внимание.

Говоря о своих впечатлениях от "Славянского базара", она дала понять, что атмосфера фестиваля способствует колоссальной творческой подпитке и росту маленького артиста в большую легенду. По ее словам, оба конкурсных дня были совершенно разными. Кто-то выступил лучше в первый день, кто-то проявил себя во второй, кто-то удивил стабильностью. "Последнее особенно важно, так как конкурс - это прежде всего стабильность. У меня не было фаворитов в этом конкурсе, так как все ребята собрались очень хорошие", - призналась Арифулина.