Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN

Аргентинец Лионель Месси стал обладателем еще одной престижной награды. Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины признан лучшим международным футболистом по версии ESPN.

Церемония вручения премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) прошла минувшей ночью в Лос-Анджелесе. В одной из номинаций был определен лучший международный футболист, где помимо Месси на титул претендовали Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Вирджил ван Дейк.

В итоге титул был присужден Месси, который в минувшем сезоне помимо чемпионского титула стал также лучшим бомбардиром Примеры. На счету Лионеля 36 голов в 34 матчах. Также аргентинец 12 раз поражал ворота соперников в Лиге чемпионов.

Помимо этого, были вручены и другие награды. Россиянин Александр Овечкин признан лучшим игроком НХЛ, лучшим игроком MLS стал швед Златан Ибрагимович.