"Очень приятно быть хорошим": Кристоф Вальц о своей роли в "Алите"

Прекрасный австрийский актёр Кристоф Вальц, ставший звездой благодаря двум фильмам Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобождённый" (в первом - обаятельного злодея, во втором - симпатичного добряка) и получивший за них по "Оскару" в номинации "Лучший актёр второго плана", недавно отметился ещё одной яркой ролью.

В масштабной экранизации культовой манги, совместно проекте продюсера Джеймса Кэмерона и режиссёра Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" он сыграл доброго доктора Дайсона Идо, эдакого Папу Карло из будущего, обнаружившего на свалке киборга и верувшего его к жизни. Завтра в онлайн-кинотеатре ivi состоится расширенный цифровой релиз картины с дополнительными материалами.

В интервью, которое эксклюзивно публикует "Кинократия", он рассказал о мотивах, побудивших его принять участие в проекте, о сотрудничестве с двумя крупными кинематографистами, современных технологиях, манге и не только.

Вы известны как актер, часто играющий плохих парней с неоднозначным характером. Каково было играть человека с добрым сердцем?

Предоставлено ivi

Кристоф Вальц: Очень приятно быть хорошим. Мне ничего не пришлось делать. Я играл свою роль. Я стараюсь делать это от души, а не под влиянием внешних обстоятельств. Мое мнение абсолютно ничего не значит. Что я чувствую, играя хорошего парня? Ничего. Если бы я оценивал своего героя, я бы создавал себе огромные трудности. Одна из сложностей, которая возникает при исполнении любой роли - не выражать свое мнение о персонаже.

Как насчёт физической нагрузки, связанной с этой ролью?

Кристоф Вальц: Мне всегда нравится физическая нагрузка. Но в этот раз мне не пришлось делать ничего особенного. Так, мелкие потасовки... Пару раз взмахнул молотом.

Как работалось с Розой Салазар, игравшей Алиту?

Кристоф Вальц: Она уже полностью состоявшаяся актриса. Она не новичок. Она очень опытная. Она умеет с многим справляться. Она испытала и взлеты, и падения. Она очень умна. Она весьма продуктивно использует свои умственные способности. С ней можно работать, с ней можно спорить, с ней можно договариваться. Так и должно быть.

Вы обращались к оригинальной японской манге?

Кристоф Вальц: Конечно, я прочитал ее, потому что я вообще ничего не знал о манге. Просто это не мое. Я не увлекаюсь комиксами. Вовсе не потому, что считаю их глупыми, это не так. Но у меня другие интересы, и всегда было жалко времени. Это прошло мимо меня. Но никогда не поздно наверстать упущенное. Можно взять книги и прочитать. Я все внимательно прочитал.

Использовали ли вы в качестве источника вдохновения другие фильмы, книги или творческие работы?

Кристоф Вальц: Я так не делаю. Просто потому, что если ты в какой-то момент обнаруживаешь аналогию, это напоминает научный, академический подход. Это не совсем пустое дело, но я не считаю продуктивным смотреть на то, что делали другие в другой ситуации. Я старался использовать только сценарий. Если есть прямая аналогия, глупо от нее отказываться, и точно так же глупо не прочитать мангу, если она существует. Но актеру не нужно, чтобы его уводили в сторону. Я не хочу, чтобы на меня оказывали влияние.

Как вы оцениваете совместную работу Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса?

Кристоф Вальц: Следует отдать должное Джеймсу: он полностью доверил сюжет Роберту, и это изменило динамику процесса. Они оба понимали, чего хотят. Это действительно детище Джеймса. Он написал сценарий. Он хотел его снять. Они много работали над сценарием. И после некоторых раздумий он все передал Роберту. Он не контролировал его дальше. Он послужил вдохновителем и отошел в сторону. Это немного напоминает развитие отношений между Идо и Алитой.

Вы не рассматривали отношения между Идо и Алитой как аналог классической истории с Пиноккио?

Предоставлено ivi

Кристоф Вальц: Там мастер старательно вырезает деревянного мальчика, стараясь достичь максимального сходства и таинственным образом превращает куклу Пиноккио в мальчика. В нашем фильме Алита уже существует, и Идо просто находит ее. Он знает, кто она и как осуществить ее перерождение. Именно это мне больше всего нравится в фильме. Технология обеспечивает возможность, но она второстепенна в этом сюжете, и это означает, что она всегда будет служить духовному началу.

Наша рецензия на фильм "Алита: Боевой ангел" - здесь.