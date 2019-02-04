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Вышел новый трейлер фильма Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел"

Новости
    04.02.2019, 15:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале студии 20th Century Fox опубликован "нарезанный" для вчерашнего Супербоула ТВ-спот новой ленты Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" (Alita: Battle Angel).

В основе фильма - манга, позже адаптированная в душераздирающее аниме, ныне признанное золотой классикой. Оригинальная манга называлась "Сны оружия" (Gunnm) и выходила в 1991-1995 годах. Аниме по ней вышло в 1993-м.

Фото: youtube.com
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Сценарий нынешней адаптации написали Родригес и Джеймс Кэмерон. Кроме того, Кэмерон - сопродюсер.

Алита - потерявшая память профессиональная "охотница за головами", девочка-киборг Гали, живущая в XXVI веке в населенном отборными отбросами Городе Свалки Металлолома. Ее сыграла колумбийка Роза Салазар ("Бегущий в лабиринте", "Дивергент"). В остальных ролях: Дженнифер Коннелли, Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве", "От заката до рассвета"), Мишель Родригес, Кристоф Вальц (которого Родригесу, кстати, посоветовал его большой друг Тарантино), Каспер Ван Дин, Махершала Али ("Лунный свет", третий сезон "Настоящего детектива"), Дерек Мирс ("Твин Пикс"), Лана Кондор ("Люди Икс: Апокалипсис") и Эд Скрейн ("Дэдпул").

Бюджет фильма - двести миллионов долларов. Российская премьера - уже 14 февраля.

Финальный трейлер картины можно посмотреть здесь.

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