Около 30 детей будут вывезены из Ирака в Россию в августе

Последняя группа детей будет вывезена из Ирака в Россию в августе сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Детей будет около 30 человек.

В ночь со среды на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ из Ирака привезли 33 ребенка. Напомним, что это дети, чьи матери-россиянки находятся в Ираке в тюрьме.

"Это последняя группа детей, которая осталась там, - рассказывает Анна Кузнецова о следующей партии. - Их точно будет порядка 30". Сейчас пока родители выбирают детям гражданство - российское или государств ближнего зарубежья, от их выбора будет зависеть число пассажиров следующего детского рейса. Неточности в документах задержали отправление одного малыша, который должен был прилететь в Россию в ночь со среды на пятницу, теперь он прилетит в августе.

Детский омбудсмен уточнила, что поднимается вопрос о вывозе детей из Сирии. К ней поступили обращения по розыску детей разного возраста. Но ситуация не так проста: таи часто "фактически не с кем вести переговоры".

Всего по розыску детей самого разного возраста в Сирии поступило более 200 обращений.

"И, конечно, сейчас очень важно, как будет выстроена работа там. Мы себе задаем этот вопрос, начинаем в этом направлении движение. Конечно, не обольщаемся, понимая всю сложность ситуации, так как это территория, не подконтрольная официальному Дамаску, и проведение переговоров затруднено. Но первую задачу, которую мы себе ставим, - это выяснить более-менее точно, сколько детей находится на территории трех лагерей Сирии", - прокомментировала детский омбудсмен.

Она уже направила в МИД России письмо с просьбой о содействии в переговорах с теми, кто может помочь, "хотя бы узнать, сколько детей находится на территории трех лагерей, которые не подконтрольны официальному Дамаску".

По словам уполномоченного по правам ребенка в Чечне Хамзата Хирахматова, только в сирийском лагере беженцев "Аль-Холь" "речь идет не о сотне, а тысяче" детей. Но точные цифры не знает никто.

По данным МИД РФ, всего из Ирака на родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян. В августе миссию планируют завершить.