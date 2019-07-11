Появятся ли в России электронные водительские удостоверения

В России может появиться электронное водительское удостоверение. То есть водителям не потребуется возить с собой заламинированный бумажный вариант прав.

Об этом сообщил ТАСС председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его словам, права скоро будут электронными, над этим уже работают. Депутат пояснил, что в рамках национального проекта "Цифровая экономика" будет реализована ведомственная подпрограмма по цифровизации на транспорте.

Однако на самом деле речи о создании такого электронного документа, как водительское удостоверение, пока не идет. Накануне вице-премьер Максим Акимов заявил о разработке электронного паспорта. Ранее, при обсуждении данных, которые могут быть включены в этот документ, предлагалось внести туда и данные водительского удостоверения. МВД против такой новации не возражало.

То есть если действительно электронный паспорт появится в скором будущем, то водителям не потребуется возить с собой бумажный аналог прав. Однако это потребует довольно серьезного изменения в законодательстве. Причем менять придется не только Закон "О безопасности дорожного движения" и Правила дорожного движения, утверждаемые правительством, но и такие глобальные документы, как кодексы.

А именно, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Ведь в них также указана привязка к водительскому удостоверению.

Надо сказать, что речь об отмене необходимости возить с собой права идет давно. Этот вопрос первым озвучил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Сейчас технологии позволяют определить не только данные этого документа и того, кому он выдавался, но и человека, управляющего машиной. Достаточно сфотографировать водителя на планшет и система сама найдет его портрет в базе данных, а также установит данные его прав. Увы, пока такими планшетами обеспечены далеко не все сотрудники ГИБДД. Но это - дело будущего. Ведь чтобы запустить всю эту систему, потребуется довольно основательно пересмотреть действующие законы и подзаконные акты. Процесс этот - не быстрый.

Напомним также, что была идея ввести в эксплуатацию права с чипом, на котором бы содержалась вся информация о водителе. Под такое дело даже поправили Бюджетный кодекс, в котором прописали, что за получение водительского удостоверения нового образца придется заплатить вместо 2 тысяч рублей 3 тысячи. Однако и этот электронный проект пока не реализован. И правда, гораздо эффективнее вносить информацию не в чип, а в информационные системы, доступные через интернет.