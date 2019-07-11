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11.07.2019 10:21
Рубрика: Общество

Медики назвали безопасную суточную порцию шоколада

Текст: Николай Грищенко
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Горьки и молочный шоколад - это не только кондитерские изделия, но и полезные для здоровья продукты. Согласно медицинским исследованиям, данные кондитерские исследования обладают не только вкусовыми качествами, но и способствуют повышению работоспособности, улучшают работу мозга, снижают холестерин и защищают печень.

Впрочем, потреблять шоколад следует в разумных пределах и безопасными порциями 30 - 50 граммов. И желательно в первой половине дня, так как в шоколаде присутствуют алкалоиды (вещества, обладающие возбуждающим действием), которые способны ухудшать процесс засыпания.

Фото: iStock
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"Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50 процентов, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов", - заявил РИА Новости доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Порцию шоколада можно увеличить, но при условии увеличения физических нагрузок. По мнению кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, разговоры о том какой шоколад вкусней - молочный и темный горький беспочвенные, так как с точки зрения калорийности и энергетической ценности они примерно равны. Однако в темном шоколаде имеется большее содержание какао-бобов.

"Сейчас ведется активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде. Изучается их положительное влияние на холестериновый обмен, то есть, несмотря на то, что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина", - пояснила Елена Ливанцова.

Противопоказанием для употребления шоколада являются заболевания поджелудочной железы. При этом употребление шоколада в больших количествах может вызвать увеличение массы тела и обострение некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Проблемы со здоровьем также может вызвать поддельный шоколад, в котором молочный жир заменяют трансжирами. Такой продукт увеличит риски развития ожирения, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Справка "РГ"

Определение понятия молочного шоколада четко прописано в ГОСТе. Это кондитерское изделие на основе какао-продуктов (более ценным является тертое какао, а не порошок), молока или продуктов его переработки, сахара. Все дополнительные ингредиенты также должны быть обязательно указаны на этикетке, а если про них ничего не написано на упаковке - это фальсификат.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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