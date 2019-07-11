Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

Жители Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с предвыборного митинга. От разъяренной толпы политика спасла охрана.

Мероприятие проходило в городе Свалява, передает издание strana.ua. Местные жители перегородили проход Порошенко, пытались ухватить его за полы пиджака. Народ выкрикивал оскорбления в адрес экс-главы государства, в том числе нецензурные. "Обокрал армию, всех обокрал, - кричали люди, обвиняя политика в коррупции. - Ганьба! Ганьба (позор)!"

Петр Порошенко находится в настоящий момент в Закарпатье с предвыборным туром своей партии "Европейская солидарность". Бывший украинский лидер посетил Мукачево, из Свалявы с позором был изгнан, а затем отправился в Хуст. В планах политика сделать остановку в Ужгороде.