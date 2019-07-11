В июле россияне увидят последнее перед долгой паузой лунное затмение

Вечером 16 июля состоится второе в этом году лунное затмение. Оно начнется примерно в 23:00 по московскому времени, а максимум придется на 00:30 17 июля.

Почти две трети спутника Земли будут покрыты красноватой тенью, и жители Центральной Европы увидят потемневшую Луну если не подведет погода. Наблюдать затмение можно невооруженным глазом почти на всей территории России в южной части небосвода.

Это последнее до 16 мая 2022 года лунное затмение, которое можно увидеть в Центральной Европе. Его будет видно практически на всей территории России за исключением севера Красноярского края, Якутии, Магаданской области, Чукотки и Камчатки

Лунное затмение случается только при условии, если Луна полная и если Луна, Земля и Солнце находятся на одной линии. "Освещенная Солнцем, Земля отбрасывает тень, как от зонтика, в космос", - объясняют явление в Ассоциации звездных друзей. - Когда Луна проходит через эту тень, вы наблюдаете лунное затмение".

Когда Луна находится в полной тени - это называется полным лунным затмением. Но 16 июля будет частичное затмение: Луна уйдет в тень примерно на 65%. Затем можно будет наблюдать, как Луна медленно выходит из тени.

Полные лунные затмения случаются намного реже, чем солнечные, - раз в 2-3 года. До следующего придется набраться терпения: оно случится в Европе только 16 мая 2022 года.

В отличие от солнечного затмения, на лунное можно смотреть невооруженным глазом, без дополнительных приспособлений - глазам ничто угрожать не будет. Но чтобы рассмотреть это явление, специалисты советуют воспользоваться биноклем или телескопом.

Кстати, наблюдать за частичным затмением можно онлайн - прямые трансляции проведут Space.com и NASA.