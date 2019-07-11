Путин и Моралес осудили вмешательство в дела Венесуэлы

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес назвали недопустимым внешнее вмешательство в дела Венесуэлы.

Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес (слева) во время встречи. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"С российской стороны не раз подчеркивалось, что внешнее вмешательство в венесуэльские дела недопустимо, - сказал Владимир Путин журналистам по итогам переговоров в Кремле. - Такой же позиции придерживается и президент Моралес".

"Надеемся, что в рамках переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиции, которые стартовали при содействии Норвегии, будут выработаны приемлемые для всех венесуэльцев решения, что позволит нормализовать обстановку в стране", - заявил Путин.

Россия и Боливия всегда выступали и выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, зафиксированных в уставе ООН, включая уважение суверенитета, недопустимость силового давления, использования односторонних санкций, напомнил президент РФ.