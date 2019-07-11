Путин: Россия готова к переговорам по Украине в любом формате

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Минске в расширенном формате. А именно - с участием представителей шести стран: не только России, Украины, Германии и Франции, но также Великобритании и США.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - сказал российский лидер, которого цитирует ТАСС.

При этом, как подчеркнул Владимир Путин, встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. Впрочем, по его мнению, о переговорах правильнее говорить уже после выборов в Верховную Раду, когда станет окончательно сформировано украинское правительство.

"В третьих, я не знаю, как [на инициативу Зеленского] реагируют другие участники предложенного формата", - добавил Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с боливийским президентом Эво Моралесом.