Белгородская колония объявила в розыск двух осужденных

Белгородское управление ФСИН объявило в федеральный розыск двух осужденных, самовольно покинувших исправительный центр при колонии № 4.

Напомним, утром 10 июля двое мужчин, приговоренных к принудительным работам за хранение наркотиков, покинули ИК-4, отогнув железный лист ограды исправительного центра. Снаружи их ждала машина.

- Это наказание не считается лишением свободы, поэтому произошедшее нельзя квалифицировать как побег, - уточнили в пресс-службе УФСИН. Тем не менее за уклонение от наложенного наказания беглецов ждет ужесточение приговора: весь не отработанный срок им заменят на лишение свободы.

Поиски мужчин начался в среду силами сотрудников регионального управления ФСИН. Сегодня беглецов объявили в розыск по всей стране.

Кстати



В колонии общего режима № 4 в белгородском райцентре Алексеевка отбывают наказание Алексей Кокорин и Павел Мамаев. В ФСИН выбор места для них объяснили тем, что в ИК-4 есть футбольное поле.