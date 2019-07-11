На этой неделе Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации на столичных дорогах. Теперь водители могут узнать, где находятся эти точки контроля, и не бояться "налететь" на штраф.

Сделать это поле прозрачным в городе решили сразу после выступления главы государства на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Москва отреагировала, выложив в открытый доступ поадресный список всех камер.

Сейчас в этом документе 2476 позиций - то есть все московские комплексы фотовидеофиксации. Рядом с адресом указаны их точные координаты - ширина и долгота. С помощью этих данных можно самостоятельно внести все точки на карту навигатора и настроить предупреждение о подъезде к участку контроля. Сам список опубликован на официальном сайте ЦОДД. Как уточнили корреспонденту "РГ" в ведомстве, перечень будет обновляться каждую неделю. Ведь новые камеры в Москве появляются практически каждый день, а уже установленные часто меняют свою дислокацию - их, например, могут переместить на более аварийный участок дороги. Всего до конца года в городе должно появиться 600 комплексов, а значит, список подрастет более чем на четверть.

Конечно, сложно представить, что кто-то из водителей решит вручную своими руками вносить все указанные точки - на это просто уйдет очень много времени. Тем более что эту работу могут проделать навигаторы, у которых теперь значительно упростится процесс сбора информации о комплексах. "Опубликованный ЦОДД список будем рассматривать как один из открытых источников для "Яндекс.Навигатора", - пояснили "РГ" в пресс-службе компании "Яндекс".

Эксперты такой шаг ЦОДД оценили позитивно. "Общемировая практика - камеры на дороге ни для кого не должны быть секретом. И хотя опытные автомобилисты и так знают о комплексах фиксации на маршруте, формальную сторону вопроса все равно требовалось урегулировать", - рассказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. По его словам, наличие камер понуждает водителей к ответственному поведению, и это заметно сказывается на статистике - с 2010-го число погибших в ДТП в столице снизилось на 40%. И это при бурном росте числа автомобилей - за восемь лет их количество в Москве и области увеличилось на треть. Согласно федеральной стратегии безопасности дорожного движения, в России к 2024 году так называемый показатель социального риска (число погибших на 100 тыс. населения) должен снизиться до 4 человек. В столице сейчас этот показатель на уровне 3,67.