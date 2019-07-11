МЧС России подготовит авиацию для тушения пожара на ТЭЦ в Мытищах

Подмосковные спасатели привели в готовность пожарную авиацию для тушения газовой подстанции в Мытищах.

В районе поселка Челобитьево горит станция высокого давления на территории ТЭЦ 27, сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы населенному сектору тоже нет.

В пресс-службе спасательного ведомства уточнили, что пожар уже тушат и без авиации. Тушение осуществляется по третьему номеру сложности.

Возгорание произошло менее часа назад. По последним данным, в район пожара выдвинулся пожарный поезд. Также на месте возгорания работают более 80 человек личного состава и 20 единиц техники. Группировка будет еще увеличиваться.