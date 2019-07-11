Московские пожарные участвуют в тушении пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

Столичные власти направили в Мытищи, где горит участок газопровода на территории ТЭЦ-27, дополнительные пожарные расчеты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь". - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Сильный пожар на одной из крупнейших ТЭЦ Подмосковья произошел в четверг. По данным МЧС, в результате пожара пострадали семь человек.