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11.07.2019 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На место пожара рядом с ТЭЦ "Северная" прибыли следователи

Текст: Тимофей Борисов
Следственный комитет России заинтересовался происшествием в подмосковных Мытищах. По сообщения пресс-службы регионального главка, на место происшествия прибыла группа опытных криминалистов и следователей. Им предстоит провести проверки на месте возгорания и опросить очевидцев.

"Следственная группа в составе криминалистов, следователей первого и второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, а также следователи территориального отдела выехали на место пожара, произошедшего на территории Северной ТЭЦ в г.о. Мытищи. По данному факту организовано проведение доследственной проверки" - сказано в сообщении пресс-службе регионального главка СКР.

Количество пострадавших на пожаре в Мытищах увеличилось до 11

Между тем, в подмосковном ГИБДД сообщили о восстановлении привычного штатного автомобильного движения на Волковском шоссе в районе пожара. После того как МЧС России сообщило о локализации огня, перекрытое движение в Мытищах восстановили.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Мытищи
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