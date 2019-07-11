На место пожара рядом с ТЭЦ "Северная" прибыли следователи

"Следственная группа в составе криминалистов, следователей первого и второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, а также следователи территориального отдела выехали на место пожара, произошедшего на территории Северной ТЭЦ в г.о. Мытищи. По данному факту организовано проведение доследственной проверки" - сказано в сообщении пресс-службе регионального главка СКР.

Между тем, в подмосковном ГИБДД сообщили о восстановлении привычного штатного автомобильного движения на Волковском шоссе в районе пожара. После того как МЧС России сообщило о локализации огня, перекрытое движение в Мытищах восстановили.