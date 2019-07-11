Названы самые злостные автомобили-нарушители правил парковки в Москве

Водители автомобилей Mercedes, BMW и Audi чаще остальных нарушали правила парковки в Москве в первом полугодии.

По данным Московской административной дорожной инспекции, наиболее часто инспекторы фиксировали неправильные остановку и стоянку транспорта на улицах Малая Бронная и Неглинная. Обычно водители нарушают правила парковки рядом с ресторанами и бутиками. Водители Mercedes, BMW и Audi являются самыми частыми нарушителями, хотя среди встречаются и некорректно припаркованные споркары Lamborghini и Ferrari.

В мае москвичи чаще всего нарушали правила парковки на Пресненской набережной. По данным ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), в тройку мест, где недобросовестные водители регулярно оставляют автомобили там, где запрещено, также попали Комсомольская площадь и Кутузовский проспект.