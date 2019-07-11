Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара рядом с ТЭЦ-27

Из-за пожара рядом с Северной ТЭЦ в деревне Челобитьево перекрыто Осташковское шоссе.

"Движения нет с 0 км от МКАД в сторону области. Затруднено движение на участках Осташковского, Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах", - сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Автолюбителям советуют объезжать заторы по Алтуфьевскому и Липкинскому шоссе.

Также изменена схема движения автобусного маршрута, следующего от станции Мытищи до деревни Челобитьево. Общественный транспорт доезжает лишь до остановки "Ядреево", после чего возвращается на станцию Мытищи.