Park Live снова пройдет в Парке имени Горького

Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля

Альбом America - пятый в дискографии 30 Seconds To Mars. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато. Конечно, это не самая вместительная площадка для приезда звезд уровня 30 Seconds To Mars, собирающих по миру стадионы. К тому же парк в центре города - излюбленное место для прогулок, встреч фанатов йоги и танцев, экстремальной езды на самокатах и скейтбордах. Сложно сделать так, чтобы все уместились и были рады друг другу.

Придется делать и другие выводы: в 2018 году паузы между выступлениями артистов составляли 30-40 минут, а для того, чтобы зрители не скучали, толком ничего не придумали. На "Пикнике "Афиши" в перерывах сетов проходят конкурсы, можно играть в спортивные игры, а на "Нашествии" - еще и слушать остроумный конферанс ведущих. Да и погоду год назад на Park Live не учли: порывы ветра с дождем залетали на сцену, дополнительной защиты от стихии, похоже, не предусмотрели. И в итоге концерт Gorillaz был прерван через 40 минут из соображений безопасности и технических неполадок...

На три дня фестиваля снова обещают неважную погоду, зато непрерывных дождей не будет. Поклонники музыки привыкли к тому, что open-air - это не только большой концерт, но и интересная познавательная программа. У каждого фестиваля она, как правило, своя. На недавней "Дикой мяте" помимо музыки, например, впечатлили показы новой экологической одежды, мастер-классы по народным ремеслам, школа игры на музыкальных инструментах (все это пригодится зрителям и после фестиваля). У Park Live особых достижений в дополнительной культурной программе пока не было. На этот раз посмотрим.

Среди артистов, сеты которых стоит не пропустить, - завершающие первый день фестиваля Bring Me The Horizon. Взвинченные эмоции мелодичного пост-хардкора, резкие перемены эмоций и все большее влияние в аранжировках электроники и раскатистых клавишных - англичане представят на Park Live новый альбом Amo. Он менее тяжелый, чем шесть предыдущих, зато многим хитам хочется подпевать. Хэдлайнеры второго дня - 30 Seconds To Mars. Они тоже с новым диском America - романтичным и переполненным красивыми, обволакивающими мелодиями. Именно в субботу (самый сильный день фестиваля) выступит и харизматичный рэпер с гортанным голосом Rag'n'Bone Man. Его хит Human уже все знают. Теперь услышат и многие другие. Ну а в воскресенье Park Live закрывают живописные южноафриканские Die Antwoord (заменившие Linkin Park, прекративший гастроли после смерти своего фронтмена Честера Беннингтона).

На фестивале "Кубана" дуэт играл днем, а его рэп и рэйв впечатления на зрителей не произвели (многие во время этого сета пошли купаться). Но непредсказуемая пластика, дикие повадки на сцене, да и очередная диковинная прическа блондинки Йоланди могут произвести впечатление на зрителей. Да и рэпер-электронщик Уоткин Тюдор Джонс, выступающий под псевдонимом Ниндзя, изобретает порой оригинальные тембры и биты. Хватит ли этих, в основном внешних и экзотических эффектов, для того, чтобы зрители восприняли артистов как мало-мальски достойную замену мощному и магически-отчаянному Linkin Park, выяснится только в воскресенье.