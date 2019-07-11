Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелось еще одно здание

Пожар на территории ТЭЦ "Северная" пока не ликвидирован. Наоборот, рядом со станцией загорелось еще одно здание. Как сообщили "РГ" в МЧС России, горит кровля. Там расположен офис одной коммерческой фирмы и склад.

В ведомстве сообщают, что возгорание произошло от теплового воздействия пожара на ТЭЦ. Угрозы людям нет, так как здание находится на реконструкции. Площадь возгорания около 800 кв. метров. Помимо этого здания пожарные дотушивают еще и будку подстанции. А возгорание на газопроводе, с которого собственно и начался пожар, сейчас полностью ликвидировано.

Вместе с тем, на заседании правительства глава МЧС России Евгений Зиничев проинформировал кабмин о пожаре на ТЭЦ. Министр подтвердил высказанное ранее мнение специалистов Минэнерго о том, что риска для энергообеспечения в Москве и Московской области нет.